2022年韓劇裡那些精彩絕倫的女主角們！8位裡有5位是金姓美女，你最想Pick哪位

2022年已經進入8月，今年的韓劇依舊精彩不斷，甚至出了好幾部爆款。

從最近熱播的《非常律師禹英禑》，到之前的《社內相親》、《我的出走日記》、《二十五，二十一》、《那年我們的夏天》，有歡樂、有溫馨、有悲傷、也有眼淚，為觀眾們帶去了多重體會。 每一部電視劇都離不開主角們的精彩演繹，女主角更是撐起了半邊天，截止到目前為止的韓劇裡，又有多少出彩的女主角呢？ 又有哪些是你喜歡的呢？

《非常律師禹英禑》禹英禑（朴恩斌 飾）

史上最可愛的韓劇女主非禹英禑莫屬，患有自閉症的她成為了韓國首位自閉症律師，並進入了一家行業內的頂級律所。 在朴恩斌的細膩刻畫之下，在觀眾們嚴重禹英禑的一言一行，一舉一動都可愛爆棚，這位新晉「國民女兒」狂吸媽粉。



《我的出走日記》廉美貞（金智媛 飾）

找金智媛這樣的大美女來演相貌平平的普通人廉美貞真心沒有說服力，但金智媛的整容式演技硬是讓觀眾們接受了她平凡社畜的人設，和我們一樣恐懼社交、想要靠愛情尋找安全感、焦慮卻又無法下定決心做出改變......



《社內相親》申夏莉（金世正 飾）

這劇土不土先放一邊，是真的甜到發齁。 金世正飾演的女主為了閨蜜假扮千金去相親，一系列拜金、蠢笨的行為竟然成功反撩到了霸總，但沒想到霸總竟然還是自己公司的上司，哈哈哈哈，於是申夏莉就開啟了假千金+真本人的雙重生活模式。



《為什麼是吳秀才？ 》吳秀在（徐玄振 飾）

全心全意搞事業的女人最帥了！從高中畢業到頂尖律所的金字招牌，背後的辛酸和痛苦只有吳秀在本人才知道。 徐玄振的演技再升級，氣場全開，哪怕在一眾男人當中氣場也絕不輸，瘋批大女主的設定屬實看得觀眾們直呼「太爽了」。



《那年我們的夏天》國延秀（金多美 飾）

劇情其實很俗套，校園情侶經過分分合合最終又走到了一起，但中間的過程卻被刻畫得清新脫俗，細膩悸動，讓人入戲極深的一大原因就是金多美扮演的延秀感染力太強，讓觀眾感到了那久違的，關於愛情的心動。



《二十五，二十一》羅希度（金泰梨 飾）

金泰璃的演技好到被眾人齊讚「同齡演員中無競爭對手」，30歲演高中生也毫不違和，演出了高中生獨特的靈氣，不少細微的小表情、小動作都非常貼合角色，雖然有點中二魂，但金泰梨把搞笑的分寸掌握得很好。



《還有明天》具戀（金喜善 飾）

該劇收視率十分慘淡，但並不妨礙觀眾們喜歡「具戀」，粉色頭髮+紅色眼線，張揚又霸氣，配上冷峻的表情，彷彿生命永恆的陰間使者也多了一份情感色彩。 只是具戀的情路太過坎坷，為這部劇流過的眼淚中有一半都是因為她。



《安娜》安娜（秀智 飾）

秀智太適合貴婦裝扮了，一絲不苟的精緻和端莊。 這部戲裡秀智的演技也肉眼可見的進步了許多，從10幾歲演到30幾歲，從學生時期的開朗到後期假扮他人時的畏縮和小心翼翼，秀智的眼神與舉止展現出可明顯的變化。



這麼多位精彩人設中，你要Pick哪位呢？

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