鄭雨盛&李政宰「fox級粉絲服務」風格大不同！網：「你們不結婚的話分一個給我吧」

近日有網友分享了李政宰和鄭雨令人心動的粉絲服務，稱李政宰的風格是「耍寶fox」，鄭雨盛則是「恩寵fox」XD

一位粉絲參加李政宰的粉絲見面會時，表示要用「努那」（韓文「姐姐」）兩個字做二行詩，請李政宰幫忙開頭。 李政宰：「努！」粉絲：「誰是世上最帥的人？」 李政宰：「那！」說完才反應過來「那」即是韓文的「我」，原來粉絲假裝作詩、實則設下圈套給他跳XD



李政宰發現「被耍」後笑著搶過粉絲的手機，反過來問她：「誰是世上最美的人？」 粉絲捂著臉慌亂地說：「哎？ 我嗎？」 李政宰這才「呵呵」笑著歸還了手機XD



再來看鄭雨盛這邊~有網友因為采訪原因見過鄭雨盛一次，當時上司只給鄭雨盛準備了飲料和蛋糕，鄭雨盛發現她直勾勾盯著蛋糕便問：「妳想吃嗎？」 網友說沒關係，不料第二天收到一份快遞寄來公司，內容就是花朵和那個蛋糕，而且是超大份！網友：「差點以為他跟我告白，這確實值得產生錯覺對不對？」



另一位網友則分享了畫風略微不同的經歷，她高中時聽朋友說鄭雨盛在附近咖啡廳便火速跑過去，邊上樓梯邊問：「鄭雨盛在哪？」 這時鄭雨盛就站在樓梯上方，對她說：「應該叫鄭雨盛歐巴吧？」 可惜網友當時年幼不懂事，當即反問一句：「不是阿澤西嗎？」



網友對兩位演員的粉絲服務大呼心動：「根本滿級選手，如果當偶像的話無敵了」、「哇真的是fox」、「這就是top級明星的水準嗎」、「鄭雨盛這樣做太令人動搖了」、「李政宰真的很喜歡接粉絲的梗」、「（清潭洞）夫婦二人根本是約好了」、「如果二位沒有要結婚的話，可以分一個跟我結婚嗎？ 趁我還沒起訴」、「讓我誤會是你的錯，用結婚賠償吧」、「我想了想，有多位丈夫好像也不錯」。



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