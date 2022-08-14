《黑話律師》昨晚（14日）EP.6平均收視率達10.8%並刷新自身紀錄！李鍾碩下集預告直指「他」可能知道「大老鼠」是誰

結尾又被李鍾碩帥到了！難道「大老鼠」真的就是「他」？

MBC金土劇（週五、六）《黑話律師》收視率屢屢刷新自身紀錄，昨晚（14日）播出第6集平均達10.8%，後勢看漲。在劇中飾演「夫妻」的李鍾碩與潤娥，一個在監獄內、一個在監獄外，用自己的方法守護彼此，和位高權重者鬥智鬥勇，讓人看了好痛快。

▼以下會提及劇情和下集預告，敬請慎入！







薇瑚（潤娥 飾）隨醫院團隊到監獄擔任志工，並與昌浩（李鍾碩 飾）會面。昌浩希望薇瑚可以相信自己，並告訴她至今為止經歷過的事情：「大老鼠」在試煉昌浩，並交派任務給昌浩。後來，昌浩反過來「利用」大老鼠，因為他想要捉出真正的大老鼠是誰。



這一幕很關鍵！在昌浩拿到真正的買賣毒品名單前，是一位編號「2145（？最後一個數字比較曖昧）」的犯人把他弄暈的。



在被人弄暈後，昌浩醒來看到的第一個人是傑利（郭東延 飾），但他的編號是「2548」。可能小編就直覺傑利這個角色沒那麼簡單，看到他上一秒若有沉思、下一秒又變成不拘小節的模樣，真的非常可疑啊！





本集結尾，原本以為昌浩處於下風，沒想到他露出邪魅笑容，並表示：「你們都被耍了，這群白痴。」究竟，昌浩如何逆轉局勢？而默默在一旁看著一切的傑利，真實身分又是什麼呢？





在下集預告中，昌浩在監獄裡找大老鼠，薇瑚在監獄外找徐教授的論文。昌浩直指傑利應該知道大老鼠是誰，還問他：「你為什麼帶著塔羅牌？」傑利說了一句：「真有趣，昌浩大哥。」昌浩向某人提問：「你是大老鼠？」真的太好奇接下來的發展了！

（小編覺得，傑利可能是大老鼠和昌浩的傳話管道？看這種類型劇就是希望編劇來打臉自己，猜不到的劇情發展才有意思啊！）

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