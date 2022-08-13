「不是放棄而是有了新夢想」金世正《今日的網漫》與爸爸對話極觸動人心，網友：「很心痛也很了不起」（EP.5）

很多時候，要和長輩談論「夢想」真的是一件難事QQ

昨晚（12日）播出的《今日的網漫》第5集，尾聲金世正扮演的溫心，終於勇敢和爸爸坦白已轉換跑道、不再於柔道場上競逐。此段成為本集討論度最高的片段，許多韓國網友表示看哭了、表示深有同感。

本集大致描述溫心選擇負責兩位新人漫畫家申大陸（金道勳 飾）與具瑟兒（全慧妍 飾）。申大陸被溫心說服、答應先當白御鎮（金甲洙 飾）漫畫家的助手磨練，雖然不太明白自己為何需要精進畫功，但仍默默練習。具瑟兒因為容易否定自己，被溫心提出修改建議後經常失落，後來選擇接受權編輯（梁玄敏 飾）的提案，擔綱小說改編漫畫家。



溫心手上的新人被權編輯挖角，溫心肯定不好過，但她不是難過人被搶了，而是突然意識到自己若沒能好好提拔新人，他們很可能被埋沒、整個人生產生變化。溫心也因此事想起心中的傷痛，她依然很喜歡柔道，但曾經在賽場上傷到對手成了她跨不去的陰霾。



溫心向爸爸（高昌錫 飾）坦承已轉換跑道，她對爸爸說：「沒拿到奧運金牌不代表我的人生很失敗，也不是拿到金牌就代表我很成功。無論有沒有實現，那都是我珍貴的夢想，我只不過是有了新的夢想而已。」



爸爸試著以自己沒能拿到金牌的遺憾說服溫心，溫心直截了當的說：「我跟爸是截然不同的人，感受到不同的情感、做出不同的選擇。那些對爸來說或許沒什麼的小事，在我眼裡可能是大事；爸認為不重要的東西，我可能會覺得很珍貴。我不過是太熱愛柔道，才會做出這種選擇。」最後強調這是自己的人生，她要自己經歷、自己承擔。



溫心與爸爸攤牌帶給觀眾高度共鳴，Naver TV此片段下韓國網友留言：「觸動了我的心，心很痛。」「父親和女兒的演技太真實了，時間彷彿靜止一般讓人很投入。」「台詞很動人。」「爸爸的心和女兒的心……兩位演技太有火花了！」「很心痛也覺得很了不起，這樣心酸的場面留在了我心裡。」「昨天看這個一直流淚，再看一次懂了更多，為所有有夢的人們加油。」

▼YouTube片段



然而，今晚播出的第6集預告，具瑟兒沒能快速出道成為爆紅新人漫畫家，而是因連日的趕稿病倒，另一邊副總編（崔丹尼爾 飾）得知具俊英（南潤壽 飾）洩漏內部資訊。具俊英看起來是打算兩邊都不得罪，一面將網漫組消息透露予本部長許冠英（河道權 飾），一面幫助網漫組提升業績，這下被副總編抓到了，劇情會怎麼發展？網漫連結也在Neon首頁「被消失」，情況棘手……



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