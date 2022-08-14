【K社韓文小百科】《非常律師禹英禑》因電視台沒名氣+新人編劇+身障女主只找到一家贊助

《非常律師禹英禑》開播前有多不被看好呢？ 據說願意投入廣告的商家只有一個！

不少劇迷們應該都知道ENA作為開台沒多久的新有線台，知名作品幾乎沒有，今年全靠《非常律師禹英禑》這部黑馬神劇打響知名度。 而《非常律師禹英禑》開播收視率僅為0.9%，後來全靠觀眾們口口相傳才有了現在的火爆。 眾所周知，大多數韓劇都是邊拍邊播，因此在該劇尚未火起來之前，贊助商少得可憐，直到第11集才出現了PPL（植入廣告），一隻女二崔秀妍（河允景 飾）用的KAHI美妝棒。 哪知該集播出後，就引來多家韓媒的圍攻，話裡話外都在吐槽電視劇「掉價」，廣告植入得太過明顯，影響觀眾入戲。



事情的真相到底是什麼呢？ 有知情人士透露，《非常律師禹英禑》中之所以看不到廣告，是因為ENA是新設電視台、編劇是新人、女主角還是身障人士...... 似乎每一條都不符合廣告商的投資標準。 而KAHI完全是被製作意圖、人設所打動，成了唯一一家贊助商！所以，各大媒體、甚至因為看到KAHI的PPL而吐槽的觀眾們，還真不能怪KAHI，誰讓人家眼光獨到呢？



끼발 ... 우영우 PPL 없었던 이유가 신생 채널에 신인 작가, 장애인이 주인공인 설정 때문이래 ... 근데 가히는 제작 의도와 캐릭터 소개 등 자료를 읽고 유일한 제작 지원사가 된거래 ... 가히 PPL 숨쉬듯 나와도 인정합니다 pic.twitter.com/sjiI808Ml8 — 뜨앙 (@_ddeuang) August 7, 2022

不過，theqoo上也有網友留言反駁，稱汪洋律所的職員們、法官們開的都是KIA起亞汽車，一度讓人以為起亞也是贊助商，後期這個傳聞就被否認了。有人還爆料，當時劇組前往起亞公司借車，起亞公司問過劇組是否需要贊助，是劇組表示不需要，還在使用完之後將油加滿、車洗乾淨之後才還回去。



得知這一消息的網友和觀眾們留言表示：「總之我就是覺得植入KAHI之後，整部劇的品質都下降了」、「真真假假，假假真真，已經不知道聽誰的了」、「KAHI很有眼光」、「有PPL又有什麼關係，哪部劇裡沒有？？ 為什麼要揪著這部劇不放」等。

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