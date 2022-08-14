《黑话律师》昨晚（14日）EP.6平均收视率达10.8%并刷新自身纪录！李钟硕下集预告直指「他」可能知道「大老鼠」是谁

结尾又被李钟硕帅到了！难道「大老鼠」真的就是「他」？

MBC金土剧（周五、六）《黑话律师》收视率屡屡刷新自身纪录，昨晚（14日）播出第6集平均达10.8%，后势看涨。在剧中饰演「夫妻」的李钟硕与润娥，一个在监狱内、一个在监狱外，用自己的方法守护彼此，和位高权重者斗智斗勇，让人看了好痛快。

▼以下会提及剧情和下集预告，敬请慎入！







薇瑚（润娥 饰）随医院团队到监狱担任志工，并与昌浩（李钟硕 饰）会面。昌浩希望薇瑚可以相信自己，并告诉她至今为止经历过的事情：「大老鼠」在试炼昌浩，并交派任务给昌浩。后来，昌浩反过来「利用」大老鼠，因为他想要捉出真正的大老鼠是谁。



这一幕很关键！在昌浩拿到真正的买卖毒品名单前，是一位编号「2145（？最后一个数字比较暧昧）」的犯人把他弄晕的。



在被人弄晕后，昌浩醒来看到的第一个人是杰利（郭东延 饰），但他的编号是「2548」。可能小编就直觉杰利这个角色没那么简单，看到他上一秒若有沉思、下一秒又变成不拘小节的模样，真的非常可疑啊！





本集结尾，原本以为昌浩处於下风，没想到他露出邪魅笑容，并表示：「你们都被耍了，这群白痴。」究竟，昌浩如何逆转局势？而默默在一旁看著一切的杰利，真实身分又是什么呢？





在下集预告中，昌浩在监狱里找大老鼠，薇瑚在监狱外找徐教授的论文。昌浩直指杰利应该知道大老鼠是谁，还问他：「你为什么带著塔罗牌？」杰利说了一句：「真有趣，昌浩大哥。」昌浩向某人提问：「你是大老鼠？」真的太好奇接下来的发展了！

（小编觉得，杰利可能是大老鼠和昌浩的传话管道？看这种类型剧就是希望编剧来打脸自己，猜不到的剧情发展才有意思啊！）

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