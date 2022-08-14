郑雨盛&李政宰「fox级粉丝服务」风格大不同！网：「你们不结婚的话分一个给我吧」

近日有网友分享了李政宰和郑雨令人心动的粉丝服务，称李政宰的风格是「耍宝fox」，郑雨盛则是「恩宠fox」XD

一位粉丝参加李政宰的粉丝见面会时，表示要用「努那」（韩文「姐姐」）两个字做二行诗，请李政宰帮忙开头。 李政宰：「努！」粉丝：「谁是世上最帅的人？」 李政宰：「那！」说完才反应过来「那」即是韩文的「我」，原来粉丝假装作诗、实则设下圈套给他跳XD



李政宰发现「被耍」后笑著抢过粉丝的手机，反过来问她：「谁是世上最美的人？」 粉丝捂著脸慌乱地说：「哎？ 我吗？」 李政宰这才「呵呵」笑著归还了手机XD



再来看郑雨盛这边~有网友因为采访原因见过郑雨盛一次，当时上司只给郑雨盛准备了饮料和蛋糕，郑雨盛发现她直勾勾盯著蛋糕便问：「你想吃吗？」 网友说没关系，不料第二天收到一份快递寄来公司，内容就是花朵和那个蛋糕，而且是超大份！网友：「差点以为他跟我告白，这确实值得产生错觉对不对？」



另一位网友则分享了画风略微不同的经历，她高中时听朋友说郑雨盛在附近咖啡厅便火速跑过去，边上楼梯边问：「郑雨盛在哪？」 这时郑雨盛就站在楼梯上方，对她说：「应该叫郑雨盛欧巴吧？」 可惜网友当时年幼不懂事，当即反问一句：「不是阿泽西吗？」



网友对两位演员的粉丝服务大呼心动：「根本满级选手，如果当偶像的话无敌了」、「哇真的是fox」、「这就是top级明星的水准吗」、「郑雨盛这样做太令人动摇了」、「李政宰真的很喜欢接粉丝的梗」、「（清潭洞）夫妇二人根本是约好了」、「如果二位没有要结婚的话，可以分一个跟我结婚吗？ 趁我还没起诉」、「让我误会是你的错，用结婚赔偿吧」、「我想了想，有多位丈夫好像也不错」。



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