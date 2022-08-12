2006年曾合作綠茶廣告！朱智勛、韓孝周有望出演《秘密森林》編劇新作《支配物種》

朱智勛和韓孝周都很努力工作，一直在拍新作品呢！

先前，有消息指出，朱智勛有望出演《秘密森林》李秀妍編劇新作《支配物種》，為科幻題材，描述關於優越的基因與病毒，以藥物充饑的世界的故事，預計今年（2022年）10月開機，並通過OTT平臺公開。

朱智勛馬不停蹄地工作著，目前就有3部電影待上映：與河正宇合作由真實事件改編地《綁架》、與李善均合作災難片《Silence》、與朴誠雄合作犯罪娛樂片《Gentleman》，積極挑戰不同類型的作品。

《支配物種》的女主角則有望由韓孝周飾演，目前正在積極討論中。韓孝周近期活躍於大、小螢幕上，與姜河那合作電影《海賊：鬼怪的旗幟》、與朴炯植合作電視劇《Happiness》，前陣子則拍完與趙寅成合作的電視劇《Moving》。

結束《Moving》的拍攝後，韓孝周又以新角色「大刀」出演Netflix電影《信徒2》。《信徒2》還沒拍完，又有望出演《支配物種》，歐膩也是很努力工作！不過，有部分粉絲表示，挑戰類型片很好，但偶爾還是想看韓孝周演愛情劇啊。

另外，朱智勛和韓孝周曾於2006年合作綠茶廣告，16年前的他們模樣超青澀～

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞