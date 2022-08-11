退出LE SSERAFIM的金佳覽，首次就爭議發表立場：沒有欺負過別人、我只是個普通的學生

上月20日， HYBE & Source Music 宣佈與金佳覽的專屬合約，LE SSERAFIM 未來會以5人體制繼續活動。

退出 LE SSERAFIM 的金佳覽今日（11日）通過熟人的 SNS 發表關於校園暴力爭議的立場。金佳覽表示：「大家好，我是金佳覽。首先想說聲對不起，雖然時間已經很晚，但此前一直沒有機會向大家表明我的立場。」



她接着說：「我爲了我的夢想而努力，所以說實話，因爲過去的行動，我害怕一直以來的夢想被打破。但是隨著時間的流逝，對我的很多指責越來越可怕，如果有機會，我一定要坦率地表達我的立場。」



1.我一次也沒有打過某人或施行過暴力

2.也沒有被強制轉學過

3.菸酒也沒沾過

4.沒有欺負過別人、孤立過別人

5.我只是個普通的學生而已

她還提到：「校園暴力事件發生在國中一年級3月～5月份，當時劉恩書在背後議論和拍到我朋友穿內衣的照片，我一心想到要幫助受害朋友，就追問劉劉恩書，期間還罵了她。當時我完全不知道多數人和少數人的差異，所以沒有深入地認爲追究劉恩書的行爲是錯誤的。我當時認爲幫助受害朋友是義氣，只覺得我們的行動很有義氣，所以不知道其嚴重性。現在回想起來，真的很不成熟、不懂事。在那個時期，朋友關係對我來說是最重要的，和朋友一起度過的時間是最快樂的年紀。當時我的方法不對，雖然有過很多失誤和笨拙的行爲，但我不想討厭當時的我。」



最後，金佳覽：「我為了今後的人生能夠發光發亮，會更加努力生活。出道是我爲了夢想而奮鬥的時間，出道後的2周對於我來說就像做夢一樣，在我的人生中，這絕對會成爲難忘的時間，我會努力成爲更好的人，還有一直支持我的珍貴的粉絲們，非常感謝你們。」



此外，金佳覽的熟人也公開的校園暴力對策自治委員會紀錄和處置通知書等，金佳覽和4名相關女學生一起在附近小學和聊天室對劉恩書進行辱罵和威脅。根據處置通知書，金佳覽被下達了5號處置特別教育6小时，金佳覽父母被下達特別教育5小時的措施。



金佳覽在退出 LE SSERAFIM 後首次發表立場，而今日（11日）上午前所屬社 HYBE 方面則表示：「隨著與金佳覽解除專屬合約，追加提及並不合適，因此沒有特別要說的話。」

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