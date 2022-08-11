李政宰竟喊李昇基「宋仲基」，與鄭雨盛胡亂加入大亂鬥！清潭洞夫婦《家師父一體》指導動作戲要笑翻

要被「粉色西裝」笑瘋XDD

李政宰與鄭雨盛這對「清潭洞夫婦」來到《家師父一體》擔任一日師父（EP.232），他們準備了《獵首密令》（HUNT）動作戲指導，結果瞬間變鬧劇！

首先，李政宰導演開拍前就鬧笑話，竟然把李昇基喊成「仲基」，讓李昇基相當無言：「我是昇基……讓人心情太差了！竟然叫我宋仲基，那請宋仲基來演吧！」全場聽了大笑不已。看著鬧彆扭的李昇基，李政宰只好發揮他的導演精神趕緊認錯並安慰演員：「我發音太差了，昇基、昇基……」



李昇基和梁世炯對戲頻頻笑場，最好笑的是，梁世炯因為想照劇本和李昇基一起摔下樓，所以狂拉著李昇基領子，結果李昇基死命抵抗梁世炯，場面奇妙的變成了李昇基「提著」梁世炯。兩人纏鬥很久才滾下來，滾下來之後卻又變成梁世炯的「獨打戲」，李昇基完全被壓著打。



就在李政宰苦思這場戲該怎麼辦（這綜藝要怎麼救活），鄭雨盛這位救星來了！鄭雨盛本來只是想幫忙撿噴飛的水槍，卻疑似勝負欲爆發和梁世炯搶起槍來，甚至互毆，李政宰看了掩面大笑。



上一秒還是導演，李政宰下一秒就跟著亂入打戲中！「粉紅西裝」為了拯救24年老友鄭雨盛，出手鎖喉梁世炯！李昇基也莫名其妙和梁世炯變同陣線想幫他脫困。最後由鄭雨盛說出《獵首密令》台詞：「我認為你一定是東林（間諜）了。」才結束這場鬧劇。



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