李政宰竟喊李升基「宋仲基」，与郑雨盛胡乱加入大乱斗！清潭洞夫妇《家师父一体》指导动作戏要笑翻

要被「粉色西装」笑疯XDD
李政宰与郑雨盛这对「清潭洞夫妇」来到《家师父一体》担任一日师父（EP.232），他们准备了《猎首密令》（HUNT）动作戏指导，结果瞬间变闹剧！
首先，李政宰导演开拍前就闹笑话，竟然把李升基喊成「仲基」，让李升基相当无言：「我是升基……让人心情太差了！竟然叫我宋仲基，那请宋仲基来演吧！」全场听了大笑不已。看著闹别扭的李升基，李政宰只好发挥他的导演精神赶紧认错并安慰演员：「我发音太差了，升基、升基……」
李升基和梁世炯对戏频频笑场，最好笑的是，梁世炯因为想照剧本和李升基一起摔下楼，所以狂拉著李升基领子，结果李升基死命抵抗梁世炯，场面奇妙的变成了李升基「提著」梁世炯。两人缠斗很久才滚下来，滚下来之后却又变成梁世炯的「独打戏」，李升基完全被压著打。
就在李政宰苦思这场戏该怎么办（这综艺要怎么救活），郑雨盛这位救星来了！郑雨盛本来只是想帮忙捡喷飞的水枪，却疑似胜负欲爆发和梁世炯抢起枪来，甚至互殴，李政宰看了掩面大笑。
上一秒还是导演，李政宰下一秒就跟著乱入打戏中！「粉红西装」为了拯救24年老友郑雨盛，出手锁喉梁世炯！李升基也莫名其妙和梁世炯变同阵线想帮他脱困。最后由郑雨盛说出《猎首密令》台词：「我认为你一定是东林（间谍）了。」才结束这场闹剧。
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