《黑話律師》李鍾碩險中求生黑化演技受肯定！人生角色再加一

從開拍前就話題不斷，目前收視率也直衝雙位數的MBC新金土電視劇《黑話律師》，除了劇情創新精彩，引起了所有人正在猜測誰才是Big Mouse的熱潮，不過最大的功臣仍是戲份吃重的李鍾碩！許多觀眾們認為他的演技在本作品中更加升級，更加成熟。

每週五週六播出的《黑話律師》受到廣大觀眾們的迴響，播出4集收視率已經來到全國平均8.6％，不停刷新自身紀錄。劇中李鍾碩所主演的一個勝率只有10％的小律師，還有個光說不練的外號「Big Mouth」。意外捲入了特權階層的殺人案而入獄，外界更大肆公開他就是所有惡性犯罪的首腦「Big Mouse」，即使自己都摸不著頭緒，為了生存以及守護自己的家人，李鍾碩索性真正成為「Big Mouse」展現惡勢力！



李鍾碩也在本次的角色中發揮自己的演技，從一開始個性有些軟弱的朴昌浩，官司總沒辦法風光的贏一次，還因為偷偷借高利貸被老婆罵，直到莫名其妙經歷意外事故，甚至被捕入獄還被冠上天才詐欺犯的頭銜，他從害怕想尋死，到冷靜思考真正的Big Mouse有何目的，以及決定反制所有惡勢力，以憤怒覺醒，李鍾碩在這角色心境上的複雜轉變，展現了高度的演技實力，也讓觀眾們相當肯定並期待接下來的劇情發展。



劇中也不乏他與潤娥之間的過往青春回憶，校園時期的他，有點怕老婆的他，到現在率領群眾大鬧監獄的他，這部作品呈現了愛情浪漫、黑幫鬥爭等多種元素，他都透過劇中的朴昌浩一一完美消化，劇情的發展更由李鍾碩引領著所有觀眾們的情緒起伏，僅播出四集就讓觀眾們相當喜歡，很可能李鍾碩也再度遇到了新的人生角色。



演技真的棒!!期待本週脫掉囚服更帥啦~~~ 【Disney+獨家播出】每周五六晚上10:30更新 #黑話律師 #李鍾碩 #潤娥

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