MONSTA X除I.M全员续约，I.M写下亲笔信：「MONSTA X对我很重要，会继续和MONBEBE在一起」

MONBEBE松了一口气了吧，能继续下去实在太好了！

男团MONSTA X昨（8）日由经纪公司STARSHIP娱乐宣布，成员SHOWNU、元虎、民赫、基贤、亨元与周宪均完成续约，I.M虽不续约但团体维持6人体制。

STARSHIP发布声明表示和I.M历经了长时间面对面的对谈，但遗憾的要结束了专属合约，而其他五位成员均续约了，不过「因为6名成员对MONSTA X和MONBEBE（粉丝）的爱始终如一，所以和I.M达成了组合不变的协议」。

STARSHIP也对I.M这段日子的付出表达感谢，且表示会为I.M接下来的全新活动以及未来的发展应援。至於留在原公司的5名成员，将以累积的信任为基础，尽一切努力让成员们的活动更加精采。

离开STARSHIP的I.M亦在官咖写下亲笔信，说明自己和STARSHIP已合作7年时间，但觉得自己需要新的挑战，「真心感谢这段时间一起欢笑、一起哭泣、一起度过许多日子的STARSHIP家人们」。

I.M更强调会持续以MONSTA X身分活动，感性写下：「和MONBEBE一起创造了最幸福、最闪耀的瞬间，MONSTA X的活动对我来说很重要，MONSTA X会一如往常和MONBEBE在一起，MONBEBE我爱你们，我会成为比现在更加成长的任创均I.M，感谢大家。」

由於今年5月就曾传出成员Shownu、基贤与亨元已完成续约，而其他成员仍在积极讨论中，在续约结果尘埃落定之后，不少粉丝都觉得松了一口气，也认为MONSTA X差不多要进入军白期（队长Shownu服役中），个人活动也会增加所以没关系，有粉丝这么说：「能维持MONSTA X就很感谢了。」

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