《Running Man》劉在錫整全昭旻笑出豬叫聲～要朱宇宰的電話卻給曹世鎬的XD

大神真的很調皮，想不到也有其他人玩這招XDD

《Running Man》EP.615後半部內容為全新競賽，悄悄邀來三位嘉賓河道權、李伊庚與朱宇當隊長，他們要和《Running Man》成員們交涉，延攬拿到越多任務費的成員為佳。

一些成員早就聽聞嘉賓有誰，全昭旻卻什麼也不知道。她打給劉在錫詢問，劉在錫卻故意把河道權講成曹世鎬，還把曹世鎬的電話當成朱宇宰的電話傳給權昭旻。劉在錫對於自己的惡作劇笑得很開心，甚至笑出豬叫聲。



全昭旻一收到就知道是曹世鎬的號碼了，不過仍打過去。「歐巴，三萬元、三萬元。」全昭旻劈頭就丟出談判金額，曹世鎬聽了一頭霧水：「要給我三萬元？為什麼？」全昭旻問曹世鎬為何要裝不是嘉賓，但曹世鎬反問：「我今天是哪裡的嘉賓啊？《Running Man》？」



全昭旻要求視訊確認，看了畫面卻說：「是嘉賓沒錯啊！」曹世鎬仍然滿頭問號：「這裡是我家啊……」發現誤會一場，兩個人尷尬的用漢江美景結束對話……



巧的是，李伊庚也用類似的手法整了朱宇宰。李伊庚一看到朱宇宰就興奮的說：「我不是把號碼傳給你了嗎？」朱宇宰委屈的說：「不是……照號碼打過去，結果是他爸啊！」李伊庚笑開花解釋：「我爸引退之後很無聊啊！」（按：李伊庚是大名鼎鼎的LG前社長李雄範啊～）



▼相關影片



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞