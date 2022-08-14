看完你的嘴角也会情不自禁上扬！《非常律师禹英禑》全员演技精湛，连嘴角都有戏

《非常律师禹英禑》主演全员演技在线，连嘴角都很有戏。

《非常律师禹英禑》在开播之前，谁都没想到会如此火爆，收视率比首播翻了10倍都多，话题度在同档剧中断层式位居第一位，主演们的身价、人气和知名度也水涨船高。 患有自闭症的新人律师禹英禑，在应对一个个案件的挑战中逐渐成长，并收获了美好的爱情。 女一号朴恩斌不用说，童星出道，演技有保证。 男一号姜泰伍、男二号姜其永和女二号河允景，他们与朴恩斌的搭档可以称得上默契十足，化学反应极好，用精湛的演技吸引观众们入戏。

最近有观众发现，主演阵容全员都很会用嘴角演戏，微微翘起的嘴角透露著他们此时此刻的心情，根本藏不住，看得观众们也情不自禁地跟著跷起了嘴角。

听到「咔嚓」声音，立刻正脸转向镜头的禹英禑，抿著嘴跷起了嘴角，怎么能这么可爱？！



우영우 찰칵 소리 들리니까 바로 카메라 보고 입꼬리 꾹 올리면서 포즈 짓는 거 개귀여움 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ pic.twitter.com/OLTSlDbSk6 — 소예 (@S0Y82) August 7, 2022

「爹系上司」郑明锡（姜其永 饰）：「女儿」工作能力越来越强，郑律真的很欣慰！这一笑太宠溺了！



그런 시목이 귀여워서 입꼬리 꿈틀대다가 입술에 쪽 뽀뽀해주는 정명석. 아까보다 귀 더 새빨개져있음. pic.twitter.com/CuVKiJOmbU — 갑자기? (@woo0woo714) August 7, 2022

「天使男友」李浚浩（姜泰伍 饰）：被女友禹英禑可爱到不行的男友本人，嘴角就从来没有放下来过！



이준호씨 입꼬리 근황..

내려올 생각을 안 함;;

눈빛도 달달해서 절여지는 중.. pic.twitter.com/GMalAQedFC — 비누 (@ssoap_d) August 3, 2022

郑明锡律师和崔秀妍律师（河允景 饰）在法庭上疯狂憋笑！死死抿住嘴巴才行，千万不能笑出声！



아니근데... 이거진ㄴ쯔!!!

정명석 그래도 입술 꾹 하고 웃음 참다가

최수연 슥 보고 수연이도 웃고 있으니까

그제서야 자기도 하, 하고 터져서 다시 고개 돌리는 거!!! 어떻게 웃을 때도 귀엽다는 듯이 한 번 픽 웃을 수가 있는거임

너무... 너무..너무함..... 아저씨...

이러기예요 진짜... https://t.co/tAydTOhSwY — 베키 (@inststr) August 7, 2022

闺蜜董格拉米（朱玄英 饰）发现李浚浩对禹英禑有意思，微微上扬的嘴角暗示本人已经看透了一切，哈哈哈！



한건잡앗다.하는 저 동그라미 입꼬리가 존나웃김…ㅠ

사람인데 꼬리가 보여도 되는거임?이준호도? pic.twitter.com/kIyLNXJXRK — (@zikkcx) July 7, 2022

接到电话，脸色瞬间明朗起来的秀妍律师，微笑起来的样子好温柔啊！



흐아아아아아아ㅏ 수연라미

티격태격 n년째 동거중인 동갑커플

개같이 잘어울림

최수연 밖에서 친구들이랑 놀다가

어떤 전화받고 갑자기 표정 확 밝아지면서

입꼬리 들썩들썩대는데

누구냐고 물어보면

“있어. 우리집 얹혀사는 원수.”

이럴것같다고 띠발ㄹㄹ pic.twitter.com/FXbb0dB3Wv — 니애요 (@zzzpppp111) August 7, 2022

不知道大家看完以后嘴角有没有飞起来，反正小编的嘴角快要咧到耳朵边了！

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