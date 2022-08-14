看完你的嘴角也会情不自禁上扬！《非常律师禹英禑》全员演技精湛，连嘴角都有戏

看完你的嘴角也会情不自禁上扬！《非常律师禹英禑》全员演技精湛，连嘴角都有戏

明星   2022年8月14日   星期日11:00   Tracy  

（封面图源：ENA《非常律师禹英禑》）

《非常律师禹英禑》主演全员演技在线，连嘴角都很有戏。

《非常律师禹英禑》在开播之前，谁都没想到会如此火爆，收视率比首播翻了10倍都多，话题度在同档剧中断层式位居第一位，主演们的身价、人气和知名度也水涨船高。 患有自闭症的新人律师禹英禑，在应对一个个案件的挑战中逐渐成长，并收获了美好的爱情。 女一号朴恩斌不用说，童星出道，演技有保证。 男一号姜泰伍、男二号姜其永和女二号河允景，他们与朴恩斌的搭档可以称得上默契十足，化学反应极好，用精湛的演技吸引观众们入戏。

最近有观众发现，主演阵容全员都很会用嘴角演戏，微微翘起的嘴角透露著他们此时此刻的心情，根本藏不住，看得观众们也情不自禁地跟著跷起了嘴角。

听到「咔嚓」声音，立刻正脸转向镜头的禹英禑，抿著嘴跷起了嘴角，怎么能这么可爱？！

「爹系上司」郑明锡（姜其永 饰）：「女儿」工作能力越来越强，郑律真的很欣慰！这一笑太宠溺了！

「天使男友」李浚浩（姜泰伍 饰）：被女友禹英禑可爱到不行的男友本人，嘴角就从来没有放下来过！

郑明锡律师和崔秀妍律师（河允景 饰）在法庭上疯狂憋笑！死死抿住嘴巴才行，千万不能笑出声！

闺蜜董格拉米（朱玄英 饰）发现李浚浩对禹英禑有意思，微微上扬的嘴角暗示本人已经看透了一切，哈哈哈！

接到电话，脸色瞬间明朗起来的秀妍律师，微笑起来的样子好温柔啊！

不知道大家看完以后嘴角有没有飞起来，反正小编的嘴角快要咧到耳朵边了！

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