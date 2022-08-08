河道權繼「馬斗基」又在《今日的網漫》演討人厭角色，黑手伸向南潤壽！金世正也遭遇新關卡（EP.4）

河道權自己都說這個新角色是壞傢伙XD 希望網漫部撐住啊～！

《今日的網漫》6日播出的第4集，兩位Neon網漫新人編劇溫心（金世正 飾）與具俊英（南潤壽 飾）繼續執行新的任務、面臨新關卡，除此之外，本集也釋出更多角色的訊息，暗示著各個主角們背後的故事。



溫心成功說服、激勵羅康南（林徹洙 飾）重畫《九尾狐公主》新一話內容，順利挽回《九尾狐公主》下跌的人氣。另一邊決定留在Neon網漫的具俊英巧遇了本部長許冠英（河道權 飾），本部長給了他一個提議，暗示他可以幫助自己讓Neon網漫提早垮台。



後續一幕更透露了許冠英滿腹黑水。許冠英不僅不看好網漫部舉行的漫畫家集訓（夏令營），在Neon代表尹泰熙（白珠熙 飾）面前也不斷提到Neon網漫前身Gingertoon倒閉的過往。殊不知，代表意有所指的說：「不是倒閉，是有人從中動手腳裁員。」



飾演許冠英的演員即《The Penthouse》系列的「馬斗基」河道權，河道權此次的角色許冠英不禁讓人想起馬斗基，都是偏向反派的討人厭角色，兩個人開口就沒好話。河道權這幾年戲約非常多，幾乎都是演正面的角色如《紅丹心》裡的忠僕、《流星》明辨是非的上司，這次在《今日的網漫》裡算是回歸了惡角。河道權自己也在IG發文稱許冠英是「壞傢伙」：「如果不看的話，可能會夢到那個壞傢伙~~^^」



回到第4集情節。網漫集訓如期舉辦，不過編輯們都背負著「這次不辦好就沒有下次的壓力」，溫心也因為提議畫風特別的漫畫家申大陸（金道勳 飾）而被特別盯住。從此次集訓也可看見具俊英似乎並沒有答應許冠英的意思，他雖然掛念著那個提議，卻成功說服Bomme（河律莉飾）來指導、和溫心一同為集訓付出。



另外，此集多了一個角色，是其他網漫公司的編輯，疑似和副總編（崔丹尼爾 飾）交情匪淺，是前女友？先前有網友猜測具俊英身邊的女子是鬼魂，推測似乎也是正確的，因為具俊英突然遙想起她來，兩人的關係又是？



下集預告亦顯示具俊英希望留住網漫部，不過許冠英卻動手腳讓網漫部在Neon首頁消失。溫心則不曉得遇到什麼困難而落淚，是和申大陸有關嗎？



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