河道权继「马斗基」又在《今日的网漫》演讨人厌角色，黑手伸向南润寿！金世正也遭遇新关卡（EP.4）

河道权自己都说这个新角色是坏家伙XD 希望网漫部撑住啊～！

《今日的网漫》6日播出的第4集，两位Neon网漫新人编剧温心（金世正 饰）与具俊英（南润寿 饰）继续执行新的任务、面临新关卡，除此之外，本集也释出更多角色的讯息，暗示著各个主角们背后的故事。



温心成功说服、激励罗康南（林彻洙 饰）重画《九尾狐公主》新一话内容，顺利挽回《九尾狐公主》下跌的人气。另一边决定留在Neon网漫的具俊英巧遇了本部长许冠英（河道权 饰），本部长给了他一个提议，暗示他可以帮助自己让Neon网漫提早垮台。



后续一幕更透露了许冠英满腹黑水。许冠英不仅不看好网漫部举行的漫画家集训（夏令营），在Neon代表尹泰熙（白珠熙 饰）面前也不断提到Neon网漫前身Gingertoon倒闭的过往。殊不知，代表意有所指的说：「不是倒闭，是有人从中动手脚裁员。」



饰演许冠英的演员即《The Penthouse》系列的「马斗基」河道权，河道权此次的角色许冠英不禁让人想起马斗基，都是偏向反派的讨人厌角色，两个人开口就没好话。河道权这几年戏约非常多，几乎都是演正面的角色如《红丹心》里的忠仆、《流星》明辨是非的上司，这次在《今日的网漫》里算是回归了恶角。河道权自己也在IG发文称许冠英是「坏家伙」：「如果不看的话，可能会梦到那个坏家伙~~^^」



回到第4集情节。网漫集训如期举办，不过编辑们都背负著「这次不办好就没有下次的压力」，温心也因为提议画风特别的漫画家申大陆（金道勋 饰）而被特别盯住。从此次集训也可看见具俊英似乎并没有答应许冠英的意思，他虽然挂念著那个提议，却成功说服Bomme（河律莉饰）来指导、和温心一同为集训付出。



另外，此集多了一个角色，是其他网漫公司的编辑，疑似和副总编（崔丹尼尔 饰）交情匪浅，是前女友？先前有网友猜测具俊英身边的女子是鬼魂，推测似乎也是正确的，因为具俊英突然遥想起她来，两人的关系又是？



下集预告亦显示具俊英希望留住网漫部，不过许冠英却动手脚让网漫部在Neon首页消失。温心则不晓得遇到什么困难而落泪，是和申大陆有关吗？



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