棒球隊女組長VS明星球手：朴恩斌看到姜泰伍試球的話，表情應該是這個樣子！（feat.《Stove Leauge》）

求朴恩斌和姜泰伍再次合作，人設就是棒球隊女經理和人氣棒球選手吧！！

《非常律師禹英禑》裡的「鯨魚CP」禹英禑（朴恩斌 飾）和李濬浩（姜泰伍 飾）甜度爆表，極度拉扯之後雙方用KISS確認了心意，看得廣大觀眾們樂得合不攏嘴，直呼「年度最佳CP一定有他們」！



日前，姜泰伍來到京畿道某棒球場，擔任了職業棒球比賽的開球嘉賓，還獲贈一件印著自己名字的棒球衣，穿上之後很有職業球手的風範，讓人一下子聯想到了青春熱血的棒球電視劇，裡面的男主角應該就是姜泰伍這個樣子吧。





說來也巧，朴恩斌可是演過棒球隊職業經理人角色的，在電視劇《Stove League》中她就飾演了Dream隊的管理組組長李世榮，為隊伍的重建、後期的運營鞠躬盡瘁。 朴恩斌大展擁有少女心的大膽魅力，尤其是那句「你越界了！」成為她的代名詞。



故事這不就來了嗎？ 因為棒球這一媒介，韓網上瘋傳這張合成照片，當熱血棒球隊管理組長遇到心儀的選手之後的模樣！李世榮趴在網外看得癡迷，內心肯定在盤算著用什麼樣的條件把對方挖到Dream隊里來。 而見慣了迷妹迷弟的姜泰伍依舊心無旁騖地認真訓練，殊不知他和李世榮的羅曼史即將展開！



박은빈 강태오 야구 합짤 분위기 미쳤는데

스카웃 하려는 드림즈 운영팀장 이세영이랑 야구선수 이준호 같잖아 pic.twitter.com/l1eR2ULVlP — 바다 (@woo_yeongu) August 7, 2022

有沒有編劇和導演有興趣考慮一下這個題材呢？

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞