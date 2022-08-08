金鍾國很滿意周元身材表情超幸福～周元被練到喊「主啊」，坦言：「還沒到哥那種走火入魔的程度」XD

網友說金鍾國就算戴口罩，也可以看到笑容裂到耳朵了XDD 話說大家看《救命卡特》了嗎，周元動作戲真的帥好幾波～

「金肌肉」金鍾國的YouTube頻道「Gym鍾國」最新一集嘉賓為周元，周元來此不僅是宣傳主演的Netflix新電影《救命卡特》，也認認真真的健身，肌肉隻漂亮讓金鍾國讚不絕口。

金鍾國找來一名健身冠軍一起鍛鍊周元，替他調整一些健身姿勢切磋切磋。整個過程中，金鍾國不斷稱讚周元的肌肉線條，「哇」、「真不錯」、「看看這線條」、「肌肉真的太棒了」……整場訓練下來，金鍾國的笑容似乎也沒停過，興致一高便更認真健身，讓周元數度苦笑(?)，還喊出：「主啊！」



結束健身後，周元形容健身對自己就是療癒，金鍾國聽了相當開心：「這位現在也有點走火入魔了。」但周元坦言沒有像金鍾國那樣一直喊「哇」、「好有趣」，對健身器材也不會感到悸動：「我還沒到那種程度……」



周元表示自己大概練了9年，是因為發覺健美的哥哥們相當帥氣，從而對健身有了憧憬，這些話讓金鍾國再度湧起希望(?)：「還是有走火入魔的潛力的。」解釋自己很難得在演藝圈裡面見到一樣熱衷健身的人，更提到很喜歡周元的名作《Good Doctor》（好醫生）、當時也替《Good Doctor》唱了OST。最後，兩人約好要再一起健身。



網友看完此影片留言：「鍾國哥看起來很幸福，語速比平常快1.3倍，聲音也比較大ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」「鍾國狀態真的很嗨」「第一次看到鍾國教藝人運動那麼開朗地笑，就算戴了口罩，嘴巴也快裂到耳朵了」「鍾國興致很高，看起來很幸福真是太好了」

▼完整影片



▼也聽聽金鍾國所說的OST吧！這首歌在2013《Good Doctor》當年播出時很熱門！



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞