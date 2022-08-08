池昌旭＋崔秀英《說出你的願望》8月10日即將公開！傳達療癒患者也療癒自己的正面訊息〜

由演員池昌旭、崔秀英、成東鎰、元智安等共同演出的新電視劇《說出你的願望》即將在本週三8月10日於KBS2首播，這一部主打治癒人們痛苦的療癒電視劇有什麼樣的觀前看點呢？

《說出你的願望》劇情描述一位被逼到幾乎走投無路的危險青年尹僑萊（池昌旭飾），來到臨終病房實現患者們的最後心願，遇見了在臨終病房工作的護士，以及醫院的志工。透過這些心願的實現過程，也療癒了自己。



主演池昌旭所認為的觀前看點就是「完美團隊」，意思是劇中的主要演員們各自都帶有自己的傷痛而活著，但相遇後來到臨終關懷病房，共同實現這些患者們最終的心願，同時也療癒著自己的傷口，這樣的題材就是本部電視劇作品《說出你的願望》的重點。而因為擔心劇透而不能說出太具體的描述，但池昌旭表示看了這部作品會得到被療癒以及溫暖的感覺，這點是相當肯定的。



而女主角秀英也說明了《說出你的願望》重點就是這團隊為了完成臨終患者的最後心願而努力，所帶來的療癒故事，希望大家能夠喜歡這個團隊以及她在劇中與池昌旭所展現的默契。演員元智安也提到，池昌旭所飾演的尹僑萊一角，自從來到臨終病房工作之後，遇見許多人也經歷了許多狀況，內心將產生何種變化，將是本劇最令人關注的重點，希望大家也將從中獲得一些訊息。



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