[分集劇情]《黑話律師》李鍾碩有免死金牌〜自我催眠「我就是Big Mouse」！愛妻潤娥不顧惡臭深情相擁！（EP3）

[有雷]《黑話律師》劇情精彩，收視率也不斷攀升。李鍾碩誤打誤撞被認為是Big Mouse而像得到了免死金牌，雖然絕望到想死卻也不得其門而入，索性讓自己變成真正的Big Mouse混淆視聽。潤娥則是著手從命案的根源，也就是論文著手調查。

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《黑話律師》因捲入案件遭遇重大車禍後竟被誣陷吸毒入獄的小小律師朴昌浩（李鍾碩飾），在獄中掀起了「他究竟是不是Big Mouse」的疑雲，監獄外特權階層孔之勳（楊慶元飾）因想拿回被Big Mouse騙走的巨額資金而要典獄長保他性命，但獄中不信朴昌浩是Big Mouse的三位VVIP囚犯則想要殺了朴昌浩，兩造形成拉鋸。



朴昌浩對於究竟是誰將他塑造成Big Mouse，背後又有何目的，則是百思不得其解，認為自己已無出路的同時，決心離婚並只求一死，但即使冒險越獄同樣求死不能。而此時典獄長將犯人們分配等級時，最棘手的朴昌浩自然落入最低階層，負責清掃惡臭化糞池，甚至連像樣的餐食都沒有。



朴昌浩不僅必須承受惡臭，還不時遭人暗算，決定將計就計，直接向典獄長承認其實自己就是Big Mouse，還威脅典獄長可能對其家人不利。甚至帶領大家鬧事，向典獄長嗆聲要求吃一餐正常的飯。典獄長進退兩難，外面孔之勳要求不能動Big Mouse，內部VVIP卻要除掉朴昌浩，決定自行宣布以後不再參與朴昌浩的任何事。



不願與昌浩離婚的薇瑚（潤娥飾）前來會面，不顧朴昌浩滿身充滿糞便的惡臭，仍緊緊擁抱著他，也讓朴昌浩決心變得更強。為了取信於獄中所有人，朴昌浩放出消息「可以實現前50人願望」，但卻只有兩人前來，一位是與朴昌浩同房的算命仙，想要找尋失蹤的女兒，另一位則是之前被朴昌浩惹哭的變態殺人犯，希望能救重病的母親。



薇瑚在九川醫院則是著手調查讓徐博士惹上殺身之禍的神祕論文，不過仍一無所獲。連市長（金柱憲飾）都問擔任醫院院長的妻子（玉子妍飾）論文下落，院長則是否認了論文的存在。薇瑚發現九川醫院有些詭異，醫院不是想努力救人，而是努力勸家屬簽下放棄急救的同意書，令薇瑚無法理解。到底醫院裡藏有什麼樣的秘密？



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