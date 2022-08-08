《蘇里南》9月9日Netflix重磅開播！6集製作費高達350億，河正宇&黃晸珉&柳演錫&朴海秀+張震，想都不敢想的鑽石陣容配置

河正宇、黃晸珉、朴海秀、柳演錫和張震，哪位不是響噹噹的影視劇圈超一線，竟然集結在這部Netflix新劇裡了。

Netflix下半年即將開播的《蘇里南》是導演尹鍾彬執導的首部系列作品，他非常擅長融合韓國式黑幫文化+諜戰戲，本次的新作基於真實故事創作，講述韓國人毒梟掌控了南美國家蘇里南，韓國國情院為了檢舉這名毒梟而展開秘密作戰，一名民間企業家出於無奈協助秘密作戰而踏上生死攸關的旅途。 該劇不僅演員陣容強大，短短6集的劇情，據悉製作費更是超過了350億（韓幣）。



日前，《蘇里南》公開了官方海報，鬱鬱蔥蔥的棕櫚樹和湛藍的天空大展南美的異域風情，海報中間是一架飛機，一位疑似是大佬的人正張開雙臂迎接兩位剛下飛機的客人。 而海報前方則是手裡握著武器的小弟，畫風雖是浪漫的藍天白雲，但整體卻充斥著慾望和金錢的味道，越美好的事物背後越隱藏著黑暗和骯髒。



河正宇飾演賭上性命參與國情院諜戰的民間人士姜仁久; 有著蘇里南「隱皇」、絕代巨騙、毒品教父等多重名號的全耀煥的扮演者是黃晸珉; 還有朴海秀、趙宇鎮、柳演錫分別扮演的國情院特工崔昌浩、全耀煥的左膀右臂卞基泰以及全耀煥的律師朴大衛，以及蘇里南里的中國黑幫大佬陳真（張震 飾），大牌雲集，將展開一場罕見的演技大對決。

《蘇里南》將在9月9日在Netflix正式上線。 相信這樣的大手筆製作在上線後，會成為一大爆款，不然還真對不起這陣容配置了。

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