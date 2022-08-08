秀英知道少女時代全員的家門密碼！背後故事超暖心：「是心胸寬廣、非常可靠的朋友」

今天也被少女時代的友情感動 ㅠㅠ



今年迎來出道15週年的少女時代，近期展開多樣活動，還出演了由羅PD領軍的《出差十五夜》，帶來許多笑聲。在交代近況的時候，太妍表示自己相當「有計畫」，讓秀英忍不住說：「所以才和惠利這麼親近，原來是為了《驚六》的MC之位！」令眾人爆笑。



在遊戲環節，面對「Tiffany的缺點」，本人瞬間語塞，最後勉強擠出「偶爾經常憂鬱…」氣氛突然嚴肅起來，潤娥還說：「就直接把香檳給她吧～」甚至連羅PD都沒辦法喊「叮！」



大家都想把Tiffany救活，唯獨秀英似乎不是這麼認為，在場的所有人都想聽聽秀英的解釋。秀英表示，在Tiffany睡覺的時候，她曾多次「闖入」Tiffany的家，因為Tiffany給她發了「好憂鬱」的訊息後，人就消失了！

秀英非常擔心，所以按了密碼進門，但看到Tiffany呼呼大睡，就會想說：「我是要弄死她還是給她一條生路？」雖然是笑著這麼說，但秀英補充：「那天是有些事情，Tiffany並不是常常這樣的，並不是特別嚴重。」

話鋒一轉，秀英把目標轉向另外一位成員：「但是我也闖入孝淵的家過！」羅PD恍然大悟：「是闖入的專業戶啊～」潤娥還問：「怎麼會知道全部的人的密碼呢？」讓秀英笑到不行。某天，秀英同樣連絡不到孝淵，她也這樣闖入孝淵的家，沒想到孝淵正在洗澡！

Tiffany說，由此可知秀英是一位可以依靠、心胸寬廣的朋友。秀英則謙遜地表示：「剛好那時候我有空啦，能去的只有我。」Tiffany也因為秀英，就有了「不要再折磨秀英」的想法，因為她覺得十分抱歉。自己只是隨意地說了一句「我好難過」，秀英就飛奔過來，那她的一天會不會被自己搞砸呢？所以之後就沒有這樣了。

（突然就想到《我們的藍調時光》恩喜&美蘭的片段…當然劇中和少時歐膩們的情況不同啦）

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞