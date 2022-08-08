[分集剧情]《黑话律师》李钟硕有免死金牌〜自我催眠「我就是Big Mouse」！爱妻润娥不顾恶臭深情相拥！（EP3）

[有雷]《黑话律师》剧情精彩，收视率也不断攀升。李钟硕误打误撞被认为是Big Mouse而像得到了免死金牌，虽然绝望到想死却也不得其门而入，索性让自己变成真正的Big Mouse混淆视听。润娥则是著手从命案的根源，也就是论文著手调查。

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《黑话律师》因卷入案件遭遇重大车祸后竟被诬陷吸毒入狱的小小律师朴昌浩（李钟硕饰），在狱中掀起了「他究竟是不是Big Mouse」的疑云，监狱外特权阶层孔之勋（杨庆元饰）因想拿回被Big Mouse骗走的巨额资金而要典狱长保他性命，但狱中不信朴昌浩是Big Mouse的三位VVIP囚犯则想要杀了朴昌浩，两造形成拉锯。



朴昌浩对於究竟是谁将他塑造成Big Mouse，背后又有何目的，则是百思不得其解，认为自己已无出路的同时，决心离婚并只求一死，但即使冒险越狱同样求死不能。而此时典狱长将犯人们分配等级时，最棘手的朴昌浩自然落入最低阶层，负责清扫恶臭化粪池，甚至连像样的餐食都没有。



朴昌浩不仅必须承受恶臭，还不时遭人暗算，决定将计就计，直接向典狱长承认其实自己就是Big Mouse，还威胁典狱长可能对其家人不利。甚至带领大家闹事，向典狱长呛声要求吃一餐正常的饭。典狱长进退两难，外面孔之勋要求不能动Big Mouse，内部VVIP却要除掉朴昌浩，决定自行宣布以后不再参与朴昌浩的任何事。



不愿与昌浩离婚的薇瑚（润娥饰）前来会面，不顾朴昌浩满身充满粪便的恶臭，仍紧紧拥抱著他，也让朴昌浩决心变得更强。为了取信於狱中所有人，朴昌浩放出消息「可以实现前50人愿望」，但却只有两人前来，一位是与朴昌浩同房的算命仙，想要找寻失踪的女儿，另一位则是之前被朴昌浩惹哭的变态杀人犯，希望能救重病的母亲。



薇瑚在九川医院则是著手调查让徐博士惹上杀身之祸的神秘论文，不过仍一无所获。连市长（金柱宪饰）都问担任医院院长的妻子（玉子妍饰）论文下落，院长则是否认了论文的存在。薇瑚发现九川医院有些诡异，医院不是想努力救人，而是努力劝家属签下放弃急救的同意书，令薇瑚无法理解。到底医院里藏有什么样的秘密？



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