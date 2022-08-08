《非常律師禹英禑》演員們在其他作品裡組過的「奇葩」CP！ 這局明顯是姜其永勝了，但河允景似乎也沒輸XD

當下最火爆的韓劇是哪部？ 請和小編一起大聲說出它的名字-《非常律師禹英禑》！

從首播0.9%的收視率開始，誰能想到《非常律師禹英禑》的後續之力如此猛勁，幾乎每一集都在刷新自身收視率紀錄，甚至一路趕超無線台電視劇，更在話題性熱度方面超越了《請回答1988》，是當之無愧的2022年最大黑馬韓劇。



最近網友也挖出主演們過去的作品，發現他們都演過突破性的角色。 比如男主角李濬浩的扮演者姜泰伍就和張東潤有過「男男之吻」，姜泰伍演的還是大反派！在《綠豆傳》 中，姜泰伍飾演男二車律武，反轉前後判若兩人，從小白兔進階為嗜血大灰狼，喜歡的是青梅竹馬的女主金所泫，但張東潤為了隱藏男扮女裝的身份，情急之下抓著姜泰伍就一頭親了下去，造就了一出經典的「基情之吻」。 事後的採訪中，姜泰伍還笑說張東潤吻起來像「香草冰淇淋 」。



女主朴恩斌因是童星出身，演技老練，且一直自帶「CP感」，無論和哪位男演員搭檔都很有味道，哪怕是在《Stove League》中和南宮珉沒有感情線，但依舊有不少觀眾喜歡他倆氛圍。 朴恩斌還和金旻載、俞承豪飾演過情侶，尤其是後者，最讓觀眾們念念不忘。 除此之外，朴恩斌還與金秀賢合作過電影《偉大的隱藏者》中，她飾演崔宇植的姐姐，也是金秀賢的暗戀對象。



男二號鄭明錫的扮演者姜其永，他的CP對象可不一般，是男神蘇志燮！！！在《我身後的陶斯》中姜其永與蘇志燮有過超搞笑的「基情互動」，那幕經典的蹭鼻子橋段還被搬上了MBC演技大賞，每一次姜其永的表情都很享受，哈哈哈哈哈~



女二河允景憑藉「冬日暖陽崔秀妍」一角深受觀眾喜歡，但大家肯定沒想到她居然和李學周演過19禁羅曼史呢！兩人曾合作過獨幕劇《在辦公室Share什麼？ 》，河允景飾演的女主角在「共享辦公室」裡，同時遇見前男友與一夜情對象的故事。 河允景和李學周上演了一出熱辣吻戲，隨著兩人的走紅，這部小眾作品重新被翻了出來。

<오피스에서 뭐하share?>

6년 사귀고 헤어진 남친 새 직장에서 만나기

vs 어제 원나잇한 상대가 새 직장 상사



나만 아니면 되..이런 레전드 드라마 봐주실술..#이학주 #하윤경 #정재광 pic.twitter.com/Lox53BHDBB — 상상 (@imagine__Drama) May 2, 2022

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞