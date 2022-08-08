秀英知道少女时代全员的家门密码！背后故事超暖心：「是心胸宽广、非常可靠的朋友」

今天也被少女时代的友情感动 ㅠㅠ



今年迎来出道15周年的少女时代，近期展开多样活动，还出演了由罗PD领军的《出差十五夜》，带来许多笑声。在交代近况的时候，太妍表示自己相当「有计画」，让秀英忍不住说：「所以才和惠利这么亲近，原来是为了《惊六》的MC之位！」令众人爆笑。



在游戏环节，面对「Tiffany的缺点」，本人瞬间语塞，最后勉强挤出「偶尔经常忧郁…」气氛突然严肃起来，润娥还说：「就直接把香槟给她吧～」甚至连罗PD都没办法喊「叮！」



大家都想把Tiffany救活，唯独秀英似乎不是这么认为，在场的所有人都想听听秀英的解释。秀英表示，在Tiffany睡觉的时候，她曾多次「闯入」Tiffany的家，因为Tiffany给她发了「好忧郁」的讯息后，人就消失了！

秀英非常担心，所以按了密码进门，但看到Tiffany呼呼大睡，就会想说：「我是要弄死她还是给她一条生路？」虽然是笑著这么说，但秀英补充：「那天是有些事情，Tiffany并不是常常这样的，并不是特别严重。」

话锋一转，秀英把目标转向另外一位成员：「但是我也闯入孝渊的家过！」罗PD恍然大悟：「是闯入的专业户啊～」润娥还问：「怎么会知道全部的人的密码呢？」让秀英笑到不行。某天，秀英同样连络不到孝渊，她也这样闯入孝渊的家，没想到孝渊正在洗澡！

Tiffany说，由此可知秀英是一位可以依靠、心胸宽广的朋友。秀英则谦逊地表示：「刚好那时候我有空啦，能去的只有我。」Tiffany也因为秀英，就有了「不要再折磨秀英」的想法，因为她觉得十分抱歉。自己只是随意地说了一句「我好难过」，秀英就飞奔过来，那她的一天会不会被自己搞砸呢？所以之后就没有这样了。

（突然就想到《我们的蓝调时光》恩喜&美兰的片段…当然剧中和少时欧腻们的情况不同啦）

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