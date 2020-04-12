人氣網路漫畫《再婚皇后》將拍電視劇！網友積極推薦選角，李棟旭&李多熙等被提名

人氣網路漫畫《再婚皇后》將拍電視劇！網友積極推薦選角，李棟旭&李多熙等被提名

韓劇   2020年4月12日   星期日10:00   Sani   3

近日韓國人氣網路漫畫《再婚皇后》傳出確定電視劇化的消息，熱心讀者積極推薦出演人選，如果能實現就真的太讚了！

《再婚皇后》講的是皇后被劈腿後宣言嫁給鄰國國王的大膽故事！國王「索本修」與皇后「娜菲爾」原本青梅竹馬，但索本修被奴隸出身的情婦迷昏頭、要求離婚，娜菲爾沒有選擇卑微爭寵，而是果斷同意並宣佈與鄰國國王「海因裡」再婚，開拓自己道路的勇敢形象給讀者留下深刻印象，目前累計下載次數超過7千萬次，還誕生了同名網路漫畫。

對於電視劇版的娜菲爾和海因裡，讀者推薦了以下6位演員：

1. 金泰梨

皇后外表美麗冷傲，金泰梨也有獨特的倔強氣質，加上演技也無從挑剔，是很多讀者心目中的最佳人選！

2. 李多熙

李多熙五官華麗、身姿嫋娜，和娜菲爾的同步率也非常高！

3. 秀愛

秀愛曾在廣告片里短暫地演過娜菲爾，說出皇后那句鏗鏘有力的台詞：「我同意離婚，同時要求再婚。 」短暫但有力的表演給人留下深刻印象，一度成為NAVER熱搜詞。

4. 池昌旭

海因里身為貴族中的貴族，對娜菲爾心生愛慕、欣然同意與她成婚，貴公子氣質的池昌旭當然不能不被提起！

5. 姜棟元

原著中的海因裡不僅個性浪漫，更是「世界第一花美男」，那麼擁有雕刻面容的姜棟元演起來應該不費吹灰之力啊！

6. 李棟旭

李棟旭擁有嫉妒白皙的肌膚、攝人心魄的魅力，如果由他來演深情的海因裡，一定也非常讚！

（圖源：各所屬社）

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留言/評論
  • 黃永綺
    歐芝穎
    45分前
  • 王宜芳
    池昌旭👍池昌旭👍👍👍
    1小時前
  • 金兒
    李多熙 秀愛都來😍
    49分前
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