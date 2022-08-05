【完結撒花】《魔咒的戀人》瑟菲為拯救愛人神秘消失，守光尋遍全國終於見到熟悉又陌生的她！（ep. 16）

最後一集的氛圍終於回到前面輕鬆可愛的風格！看完整部劇還是覺得很甜，希望羅人友和徐玄下次接到更好的劇本呀~

KBS水木劇《魔咒的戀人》講述順從不幸命運的人類男子與希望解除詛咒的幸運女神的故事，經歷重重考驗與意外之後，瑟菲和守光終於以意想不到的方式重逢。



*以下內容包含第16集關鍵劇情！



一切重歸原位

瑟菲抱著倒地的守光瘋狂大喊：「回來吧！」令時間倒流、穿越回守光中槍之前警告他看背後，成功修改了守光的命運。 瑟菲自己則神秘消失，只留一條項鏈在原地。



東植精神恍惚，不斷重復說：「那個會找上我們。」 看來詛咒最終轉移到了東植身上。 美秀靠在三重肩頭沉沉睡去，三重把美秀的項鏈寄給民俊，似乎打算獨自度過餘生。



守光尋找愛人

守光在全國各地尋找瑟菲，很久之後終於在一個小村裡見到她。 但此時的瑟菲已徹底失憶、不認識大家，被收留她的奶奶起名為「慶子」。 守光嘗試幫她找回記憶，但後來覺得那些記憶有太多痛苦的成分，維持現狀也不錯。



瑟菲失憶變成凡人

瑟菲雖想不起過往時光，但在相處中再次對守光產生信任和好感，決定接受他的感情。 兩人在瑞東市場舉辦了溫馨歡樂的婚禮，很快生了一個可愛的兒子，每天都過得忙碌又幸福。 五年後瑟菲帶著兒子回到教堂尋找寫在石頭上的「我愛你」，和守光深情對視，全劇終。





感謝編劇最後一集給到兩位主角甜甜的戲份~瑟菲最後一幕的眼神好像有點複雜，不知是不是突然恢復記憶了呢？ 一起在評論區分享大家的想法吧！

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