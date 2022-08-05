朴娜勑拍攝廣告過程中十字韌帶受傷！下週動手術仍繼續參與《我獨自生活》錄影

總是帶給大家歡樂的諧星主持人朴娜勑，稍早傳出在拍攝廣告時，不慎造成十字韌帶破裂，而必須進行手術。不過她也避免手上滿滿的錄影行程被耽誤，仍堅持部份節目的演出，相當敬業。她更趕緊更新IG讓大家別為她擔心喔!

朴娜勑可說是全能型的藝人，不僅在綜藝節目領域相當活躍，固定演出的節目的類型也超級多元，不管是觀察型真人秀、諮詢談話節目、美食節目、音樂綜藝節目等橫跨超多領域，也深受觀眾們的喜愛，稍早傳出她因拍攝廣告而受傷的消息，也令觀眾們相當關心她的傷勢。

朴娜勑所屬公司也正式發出聲明表示，在拍攝中因意外事故而造成朴娜勑十字韌帶破裂，而必須進行手術。目前她手上的節目錄影行程都在盡可能的協調當中，也必須將朴娜勑的健康作為第一考量，能給她有好好復原身體的時間，所屬公司會盡全力協助，讓相關人員與粉絲們擔心了，相當抱歉。



朴娜勑即使受傷仍相當敬業，雖然必須進行十字韌帶手術，但是在手術之前，她仍然會繼續參加本週以及下週的MBC綜藝節目《我獨自生活》的錄影行程，下週所進行的tvN《排隊食堂》以及《驚人的星期六》，則是在與製作部門協調後決定暫時不參加本次的錄影。

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