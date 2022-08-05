孩子們都好好長大！尹敏洙＆尹侯、李鐘赫＆李俊秀、李同國＆李在詩飛往夏威夷拍攝綜藝《爸爸跟我來》

tvN STORY 日前宣布推出全新旅遊真人秀《爸爸跟我來》（音，아빠 따라와），由曾出演《爸爸！我們去哪裡？ 》和《超人回來了》的爸爸和小孩們要再次相聚啦！

繼《爸爸！我們去哪裡？》之後，尹敏洙＆尹侯父子與李鐘赫＆李俊秀父子時隔8年再次一起去旅行。在《超人回來了》中備受喜愛的秋成勳＆秋小愛父女和李同國＆李在詩父女的化學反應也更加令人期待。



製作組表示：「與小時候跟隨爸爸的旅行不同，身體和精神都暴風成長的青少年們和爸爸一起旅行。更加親近、相互理解的樣子，將會帶來溫暖的感動和反轉的趣味。期待不知不覺間長大的兒子、女兒們帶領的爸爸的旅行記。」



4日，李鐘赫＆李俊秀父子、尹敏洙＆尹侯父子、李同國＆李在詩父女等一起飛往夏威夷。（是因為小愛他們住在夏威夷，所以要去那邊拍攝嗎 XD）



照片一公開，網友們紛紛表示：「哦 肯定很有趣」、「哇 孩子們長大了啊」、「俊秀真的好開朗，侯好像只有身體長大，臉還是小時候的樣子」、「姨母好期待播出」、「在詩變得好漂亮」、「都要比爸爸還高了」等等。而節目將在9月9日播出。

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