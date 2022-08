《非常律师禹英禑》演员们在其他作品里组过的「奇葩」CP！ 这局明显是姜其永胜了，但河允景似乎也没输XD

当下最火爆的韩剧是哪部? 请和小编一起大声说出它的名字-《非常律师禹英禑》!

从首播0.9%的收视率开始,谁能想到《非常律师禹英禑》的后续之力如此猛劲,几乎每一集都在刷新自身收视率纪录,甚至一路赶超无线台电视剧,更在话题性热度方面超越了《请回答1988》,是当之无愧的2022年最大黑马韩剧。



最近网友也挖出主演们过去的作品,发现他们都演过突破性的角色。 比如男主角李浚浩的扮演者姜泰伍就和张东润有过「男男之吻」,姜泰伍演的还是大反派!在《绿豆传》 中,姜泰伍饰演男二车律武,反转前后判若两人,从小白兔进阶为嗜血大灰狼,喜欢的是青梅竹马的女主金所泫,但张东润为了隐藏男扮女装的身份,情急之下抓著姜泰伍就一头亲了下去,造就了一出经典的「基情之吻」。 事后的采访中,姜泰伍还笑说张东润吻起来像「香草冰淇淋 」。



女主朴恩斌因是童星出身,演技老练,且一直自带「CP感」,无论和哪位男演员搭档都很有味道,哪怕是在《Stove League》中和南宫珉没有感情线,但依旧有不少观众喜欢他俩氛围。 朴恩斌还和金旻载、俞承豪饰演过情侣,尤其是后者,最让观众们念念不忘。 除此之外,朴恩斌还与金秀贤合作过电影《伟大的隐藏者》中,她饰演崔宇植的姐姐,也是金秀贤的暗恋对象。



男二号郑明锡的扮演者姜其永,他的CP对象可不一般,是男神苏志燮!!!在《我身后的陶斯》中姜其永与苏志燮有过超搞笑的「基情互动」,那幕经典的蹭鼻子桥段还被搬上了MBC演技大赏,每一次姜其永的表情都很享受,哈哈哈哈哈~



They saved the best nose rub for last!

I can't even!!! So hilarious!!! #SoJiSub #소지섭 #KangKiYoung #강기영#TeriusBehindMe #내뒤에테리우스 pic.twitter.com/l2GQG43imS