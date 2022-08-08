《非常律师禹英禑》演员们在其他作品里组过的「奇葩」CP！ 这局明显是姜其永胜了，但河允景似乎也没输XD

当下最火爆的韩剧是哪部？ 请和小编一起大声说出它的名字-《非常律师禹英禑》！

从首播0.9%的收视率开始，谁能想到《非常律师禹英禑》的后续之力如此猛劲，几乎每一集都在刷新自身收视率纪录，甚至一路赶超无线台电视剧，更在话题性热度方面超越了《请回答1988》，是当之无愧的2022年最大黑马韩剧。



最近网友也挖出主演们过去的作品，发现他们都演过突破性的角色。 比如男主角李浚浩的扮演者姜泰伍就和张东润有过「男男之吻」，姜泰伍演的还是大反派！在《绿豆传》 中，姜泰伍饰演男二车律武，反转前后判若两人，从小白兔进阶为嗜血大灰狼，喜欢的是青梅竹马的女主金所泫，但张东润为了隐藏男扮女装的身份，情急之下抓著姜泰伍就一头亲了下去，造就了一出经典的「基情之吻」。 事后的采访中，姜泰伍还笑说张东润吻起来像「香草冰淇淋 」。



女主朴恩斌因是童星出身，演技老练，且一直自带「CP感」，无论和哪位男演员搭档都很有味道，哪怕是在《Stove League》中和南宫珉没有感情线，但依旧有不少观众喜欢他俩氛围。 朴恩斌还和金旻载、俞承豪饰演过情侣，尤其是后者，最让观众们念念不忘。 除此之外，朴恩斌还与金秀贤合作过电影《伟大的隐藏者》中，她饰演崔宇植的姐姐，也是金秀贤的暗恋对象。



男二号郑明锡的扮演者姜其永，他的CP对象可不一般，是男神苏志燮！！！在《我身后的陶斯》中姜其永与苏志燮有过超搞笑的「基情互动」，那幕经典的蹭鼻子桥段还被搬上了MBC演技大赏，每一次姜其永的表情都很享受，哈哈哈哈哈~



女二河允景凭藉「冬日暖阳崔秀妍」一角深受观众喜欢，但大家肯定没想到她居然和李学周演过19禁罗曼史呢！两人曾合作过独幕剧《在办公室Share什么？ 》，河允景饰演的女主角在「共享办公室」里，同时遇见前男友与一夜情对象的故事。 河允景和李学周上演了一出热辣吻戏，随著两人的走红，这部小众作品重新被翻了出来。

<오피스에서 뭐하share?>

6년 사귀고 헤어진 남친 새 직장에서 만나기

vs 어제 원나잇한 상대가 새 직장 상사



나만 아니면 되..이런 레전드 드라마 봐주실술..#이학주 #하윤경 #정재광 pic.twitter.com/Lox53BHDBB — 상상 (@imagine__Drama) May 2, 2022

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