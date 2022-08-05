【劇透】《非常律師禹英禑》EP.12禹英禑對上人權律師！「工作狂魔」鄭明錫出現了突發狀況

怎樣才算真正的律師？

《非常律師禹英禑》第12集圍繞著禹英禑（朴恩斌 飾）的職業苦惱展開，汪洋律所和人權律師柳齊夙（李鳳輦 飾）對上了，禹英禑在價值觀截然不同的鄭明錫（姜其永 飾）和柳齊夙之間徘徊。



這一集裡，汪洋律所為米勒生命辯護，因大規模結構調整被要求主動離職的金賢貞（李智賢 飾）和李智英（李文貞 飾）將米勒生命告上了法庭。 她倆因生活相對穩定，且夫妻都是公司職員這一原因，被選為「勸退0順位」。 米勒生命規定，若夫妻兩同在公司，妻子不願意主動離職的話，丈夫就會被停薪停職，這是在變相逼女員工自願離職。 而她倆的律師就是業界鼎鼎大名的、以公正、充滿人情味的面貌讓對手戰栗的人權律師柳齊夙。



柳齊夙從登場就不一般，一上來就帶領委託人在法院門口示威。 第一次開庭，柳齊夙輕鬆擊退了鄭明錫找來的證人。 鄭明錫火速調整策略，讓禹英禑深入調查，很快她就發現李智英在治療不孕不育症，而離職前經常遲到早退、請假。 但權敏宇（朱鎠赫 飾）告訴她，米勒生命之所以這麼做，其實只是遵照了汪洋律所給出的諮詢意見罷了。 禹英禑和鄭明錫為了李智英一事而起了分歧。

第二次開庭，禹英禑說出了李智英正在備孕的事情，可是當她想起鄭明錫的那句「讓世界變得更美好不是律師的本職工作，正義到底屬於哪方該由法官判斷」後陷入了沉思。 柳齊夙又告訴她：「律師也是人，我們作為人坐在了委託人的身邊，握住他的手告訴他'你是對的'、'我會支持你'也是我們該做的事情。 」一番言論讓禹英禑更加混亂。



雖然官司最後有了決定性證據，但柳齊夙和委託人依舊輸了，但她們都表示輸得坦蕩，並邀請崔秀妍（河允景 飾）和禹英禑一起聚餐。 兩人的關係從競爭對手出發，現在反倒產生了惺惺相惜的情愫。



經過這場官司，禹英禑作為律師又有了成長，而她和李濬浩（姜泰伍 飾）這對CP的LOVELINE依舊甜蜜。 只是在禹英禑看來，他倆還未交往，這讓李濬浩忍不住有歎息了一句「真鬱悶」。



此外，第12集末尾，鄭明錫健康亮起紅燈，經常熬夜、不好好吃飯的他突然吐血，看得觀眾們揪心不已。



《非常律師禹英禑》第12集收視率仍然火爆，全國收視率為14.9%，瞬間最高收視率為17.8%。

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