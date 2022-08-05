連《非常律師禹英禑》還是沒逃過它的植入XD 韓國最火爆美妝Item！

這個美妝ITEM有多火？ 很多熱播人氣韓劇裡都有它的植入廣告。

最近《非常律師禹英禑》正在熱播，眼尖的觀眾們又發現了它的身影，崔秀妍（河允景 飾）掏出一個圓筒狀的化妝品補妝，塗了額頭、臉、脖子和嘴唇，鏡頭拍了近景並長達20秒！什麼化妝品這麼高級？



既能塗臉還能當唇膏，引起了觀眾們的好奇心，原來是KAHI的小粉棒，主打補水、保濕。 要說這個東西可算是韓劇裡的常駐嘉賓，不少電視劇裡都有出現。

KAHI品牌從2019年在韓國上市以來，持續火爆，更是多次出現電視購物中斷貨的盛況，截止到目前，小粉棒銷售量已突破1000萬支，還特意請來了清純系女演員金高銀當代言人，為品牌打響了知名度。



其實早在之前的《The King：永遠的君主》中，金高銀也有用過小粉棒啦。



《紳士和小姐》第12集，車華妍就在林藝真面前用小粉棒補水，順勢介紹起了功效，這波廣告插入得好不尷尬，哈哈哈哈。



《黑色太陽》、《模範計程車》、《Oh！珠仁君》裡也都出現過小粉棒，深受女主們的喜歡。



經過這麼多熱播劇的宣傳，確實起到了很有效的營銷作用，不少消費者直呼：很想嘗試！

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