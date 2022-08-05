【剧透】《非常律师禹英禑》EP.12禹英禑对上人权律师！「工作狂魔」郑明锡出现了突发状况

怎样才算真正的律师？

《非常律师禹英禑》第12集围绕著禹英禑（朴恩斌 饰）的职业苦恼展开，汪洋律所和人权律师柳齐夙（李凤辇 饰）对上了，禹英禑在价值观截然不同的郑明锡（姜其永 饰）和柳齐夙之间徘徊。



这一集里，汪洋律所为米勒生命辩护，因大规模结构调整被要求主动离职的金贤贞（李智贤 饰）和李智英（李文贞 饰）将米勒生命告上了法庭。 她俩因生活相对稳定，且夫妻都是公司职员这一原因，被选为「劝退0顺位」。 米勒生命规定，若夫妻两同在公司，妻子不愿意主动离职的话，丈夫就会被停薪停职，这是在变相逼女员工自愿离职。 而她俩的律师就是业界鼎鼎大名的、以公正、充满人情味的面貌让对手战栗的人权律师柳齐夙。



柳齐夙从登场就不一般，一上来就带领委托人在法院门口示威。 第一次开庭，柳齐夙轻松击退了郑明锡找来的证人。 郑明锡火速调整策略，让禹英禑深入调查，很快她就发现李智英在治疗不孕不育症，而离职前经常迟到早退、请假。 但权敏宇（朱鎠赫 饰）告诉她，米勒生命之所以这么做，其实只是遵照了汪洋律所给出的谘询意见罢了。 禹英禑和郑明锡为了李智英一事而起了分歧。

第二次开庭，禹英禑说出了李智英正在备孕的事情，可是当她想起郑明锡的那句「让世界变得更美好不是律师的本职工作，正义到底属於哪方该由法官判断」后陷入了沉思。 柳齐夙又告诉她：「律师也是人，我们作为人坐在了委托人的身边，握住他的手告诉他'你是对的'、'我会支持你'也是我们该做的事情。 」一番言论让禹英禑更加混乱。



虽然官司最后有了决定性证据，但柳齐夙和委托人依旧输了，但她们都表示输得坦荡，并邀请崔秀妍（河允景 饰）和禹英禑一起聚餐。 两人的关系从竞争对手出发，现在反倒产生了惺惺相惜的情愫。



经过这场官司，禹英禑作为律师又有了成长，而她和李浚浩（姜泰伍 饰）这对CP的LOVELINE依旧甜蜜。 只是在禹英禑看来，他俩还未交往，这让李浚浩忍不住有叹息了一句「真郁闷」。



此外，第12集末尾，郑明锡健康亮起红灯，经常熬夜、不好好吃饭的他突然吐血，看得观众们揪心不已。



《非常律师禹英禑》第12集收视率仍然火爆，全国收视率为14.9%，瞬间最高收视率为17.8%。

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