朴恩斌不是第一次走「德壽宮石牆路」！前有《你喜歡布拉姆斯嗎？》、後有《非常律師禹英禑》

朴恩斌主演的這兩部作品都大推！



還記得在《非常律師禹英禑》第10集中，英禑（朴恩斌 飾）和濬浩（姜泰伍 飾）一起走過的「德壽宮石牆路」嗎？英禑問濬浩：「有沒有聽過情侶一起走這條路就會分手的傳聞？」英禑侃侃而談：「以前的大法院和首爾家事法院都位於德壽宮石牆路北側，辦理離婚的人都得走過。」

濬浩聽完，很慌張地問：「那我們不應該停下腳步嗎？」英禑覺得濬浩的反應很有趣：「你相信這些傳聞嗎？那根本沒有科學根據！而且首爾家事法院在1995年遷到瑞草洞，2012年又跟首爾行政法院遷到良才洞…」（然後就被濬浩的朋友打斷了）



這不是「英禑」第一次走「德壽宮石牆路」哦！朴恩斌於2020年和金旻載合作SBS電視劇《你喜歡布拉姆斯嗎？》中，兩人時常經過這條路。



在幕後花絮中，朴恩斌同樣向金旻載提問：「你知道德壽宮石牆路的傳聞嗎？」（歷史總是驚人的相似！）金旻載回答：「一起走這條路就會分手…」朴恩斌原本想告訴金旻載四個原因，但這次不是被朋友打斷，是被工作人員打斷！（笑）不過，現在通過「英禑」的解說，我們就知道其中一個原因啦～

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