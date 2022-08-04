【分集剧情】《魔咒的恋人》东植为占有瑟菲不择手段，守光为保护爱人命悬一线！！（ep.15）

KBS水木剧《魔咒的恋人》讲述顺从不幸命运的人类男子与希望解除诅咒的幸运女神的故事，昨晚这集东植使出各种阴险的花招、简直丧心病狂，守光和瑟菲努力互相守护，仍一起陷入危险......

*以下内容包含第15集关键剧情！



东植丧失理性

东植绑架王室长和曾照顾瑟菲的员工，又在金华集团里装了定时炸弹，以此威胁瑟菲投奔他。 东植一心想拥有瑟菲的力量，甚至想强吻瑟菲，幸亏守光在关键时刻赶到。



守光暗中行动

守光在东植身边安插帮手、故意让王室长被东植抓走，暗中布局围剿。 当瑞东市场的人因为谣言惧怕瑟菲、不敢参加她的生日派对时，也是守光在背后帮她讲话：瑞东市场就是瑟菲在外面世界的全部，她深爱著市场上的大家，拜托大家不要远离瑟菲。



瑟菲的未来逐一应验

东植指使曾照顾瑟菲的员工在网上散播谣言，说她是害人的魔女。 瑞东市场的人因此开始害怕瑟菲，那些恐惧的目光和瑟菲先前看到的未来一模一样。

瑟菲深怕守光被东植杀死，情急之下动用超能力想和东植同归於尽。 守光用一个吻唤回瑟菲的理智，这时东植从背后开枪击中守光，瑟菲最害怕的、努力避免的未来还是发生了。



美秀的决定

美秀带著宣三重隐居世外，用仅剩的一点力量唤回了他的神志，自己则陷入昏迷。



下集预告里，民俊收到一条失去光彩的项链，寄件人不详。 守光奇迹般醒来，但身边不见瑟菲人影，以为是自己害了瑟菲，痛哭不已。《魔咒的恋人》香港由黄Viu煲剧平台更新，台湾由中华电信MOD与Hami Video独家跟播。



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