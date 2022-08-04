《非常律師禹英禑》姜其永暗示「鄭明錫」也有感情線？差點因爲性感、甜蜜的稱讚讓他演技變質！

2日播出的MBC電台《兩點約會Music，我是安英美》中，在《非常律師禹英禑》中飾演汪洋律師事務所的資深律師「鄭明錫」的姜其永作爲嘉賓出演。

當天，姜其永就《非常律師禹英禑》的人氣表示:：「我也覺得我拍了很多電視劇，沒想到會如此成爲話題的中心，沒想到會出現這樣的綜合症。」接著，他表達自己的感想：「很久沒有拍出所有人都能輕鬆享受的電視劇了，沒想到收視率會如此高。在第1、2集播出時，第二天早上哽咽了，我覺得我的生活會發生很大的變化。」



而《非常律師禹英禑》在上月（7月）14日進行最後一次拍攝，姜其永也說：「播出後拍攝只剩下1～2集，觀眾們稱讚我『性感』、『甜蜜』等，差點對我的演技產生很大的影響。幸好拍攝結束的早，不然明錫差點要變質了。」要不然可能要看到像《美秋里》那樣了 XD



劇中，鄭明錫不僅懂得每一位職員的長處，又對下屬照顧有加。姜其永也說：「這是現實中最不可能出現的人物！就像中彩票一樣困難，遇到這樣的上司是件非常難的事。」

第8集中，禹英禑在半夜打電話給鄭明錫時，網路上開始流傳他的床邊是不是有人。主持人安英美：「我猜想妻子躺在旁邊。」對此，姜其永則說：「這個我恐怕暫時無法回答，因為這可能會成爲劇透，接下來的6集會解開一些問題。」所以...屋哩明錫真的有另一半嗎？好期待之後的劇情啊 XD



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