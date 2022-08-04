金順玉新作確定！《Lady》李智雅化身「失憶總統夫人」，李相侖&張熙軫&朴基雄&奉太奎角色設定公開

這撲面而來的狗血氣息，不愧是《The Penthouse》編劇金順玉的手筆！好期待開播啊XD

tvN新劇《Lady》講述為了守護深愛的家人必須登上總統夫人位置的女人炙熱的生存故事。 她發現了被完美忘記的暗黑過去的真相，為了懲罰將她命運玩弄於股掌之中的人們，展開強烈、徹底的報復。

李智雅飾演「洪泰羅」，因為丈夫競選總統而有望成為第一夫人。 她擁有財富和名望、愛她的丈夫和可愛的女兒，唯獨沒有過去的記憶。 當記憶的封印被解除，曾經以為完美的生活瞬間出現了裂痕，令她陷入無法回頭的漩渦，為了生存和復仇展開狠毒徹底的戰鬥。



李相侖飾演李智雅丈夫「表在賢」，是剛毅果斷、觀察力出眾的天才開發員，因為溫柔的領導力和獨具sense的性格而被MZ世代選為企業人士榜樣。 在「腦神經智慧醫療經皮貼片」領域擁有獲得認可的新技術，是很多人看好的下屆總統候選人。



張熙軫飾演YBC電視台頭號主播「高海秀」，被看做時代的icon、備受喜愛。 作為琴朝集團二公子張道真的夫人，雖然看起來總是自信滿滿、引人羨慕，但過去也有無法癒合的傷痛。 她一直無法擺脫「那天」的噩夢，堅持尋找被掩藏的真相。



朴基雄飾演張熙軫老公「張道真」，是一個勝負心極強、時刻享受打賭快感的人。 骨子裡的金湯匙，IT企業「獬豸」的經營代表。 大學時被表在賢不斷刺激勝負心、因他第一次嘗到失敗的苦澀，後來和表在賢成為摯友。



奉太奎作為金順玉團隊不可或缺的人物，將在這部劇中飾演「獬豸」公司具有主播天賦的怪怪研究所長「具成燦」，和表在賢、張道真是大學好友。 性格執著，一心研究對獬豸的核心技術——「智慧醫療經皮貼片」。



製作組表示：「《Lady》是被錯誤命運選擇的女人的故事，她對把自己人生推入深淵的人進行徹底的懲罰，為守護家人進行驚心動魄的戰鬥。」 由《One the Woman雙重人生》崔英勳擔任導演，《The Penthouse》《妻子的誘惑》金順玉團隊作家玄智民（音）執筆，金順玉本人作為creator參與創作。 目前已完成選角工作開始拍攝，預計明年通過tvN播出。

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