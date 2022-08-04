《非常律师禹英禑》姜其永暗示「郑明锡」也有感情线？差点因爲性感、甜蜜的称赞让他演技变质！

2日播出的MBC电台《两点约会Music，我是安英美》中，在《非常律师禹英禑》中饰演汪洋律师事务所的资深律师「郑明锡」的姜其永作爲嘉宾出演。

当天，姜其永就《非常律师禹英禑》的人气表示:：「我也觉得我拍了很多电视剧，没想到会如此成爲话题的中心，没想到会出现这样的综合症。」接著，他表达自己的感想：「很久没有拍出所有人都能轻松享受的电视剧了，没想到收视率会如此高。在第1、2集播出时，第二天早上哽咽了，我觉得我的生活会发生很大的变化。」



而《非常律师禹英禑》在上月（7月）14日进行最后一次拍摄，姜其永也说：「播出后拍摄只剩下1～2集，观众们称赞我『性感』、『甜蜜』等，差点对我的演技产生很大的影响。幸好拍摄结束的早，不然明锡差点要变质了。」要不然可能要看到像《美秋里》那样了 XD



剧中，郑明锡不仅懂得每一位职员的长处，又对下属照顾有加。姜其永也说：「这是现实中最不可能出现的人物！就像中彩票一样困难，遇到这样的上司是件非常难的事。」

第8集中，禹英禑在半夜打电话给郑明锡时，网路上开始流传他的床边是不是有人。主持人安英美：「我猜想妻子躺在旁边。」对此，姜其永则说：「这个我恐怕暂时无法回答，因为这可能会成爲剧透，接下来的6集会解开一些问题。」所以...屋哩明锡真的有另一半吗？好期待之后的剧情啊 XD



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