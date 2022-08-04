金顺玉新作确定！《Lady》李智雅化身「失忆总统夫人」，李相仑&张熙轸&朴基雄&奉太奎角色设定公开

这扑面而来的狗血气息，不愧是《The Penthouse》编剧金顺玉的手笔！好期待开播啊XD

tvN新剧《Lady》讲述为了守护深爱的家人必须登上总统夫人位置的女人炙热的生存故事。 她发现了被完美忘记的暗黑过去的真相，为了惩罚将她命运玩弄於股掌之中的人们，展开强烈、彻底的报复。

李智雅饰演「洪泰罗」，因为丈夫竞选总统而有望成为第一夫人。 她拥有财富和名望、爱她的丈夫和可爱的女儿，唯独没有过去的记忆。 当记忆的封印被解除，曾经以为完美的生活瞬间出现了裂痕，令她陷入无法回头的漩涡，为了生存和复仇展开狠毒彻底的战斗。



李相仑饰演李智雅丈夫「表在贤」，是刚毅果断、观察力出众的天才开发员，因为温柔的领导力和独具sense的性格而被MZ世代选为企业人士榜样。 在「脑神经智慧医疗经皮贴片」领域拥有获得认可的新技术，是很多人看好的下届总统候选人。



张熙轸饰演YBC电视台头号主播「高海秀」，被看做时代的icon、备受喜爱。 作为琴朝集团二公子张道真的夫人，虽然看起来总是自信满满、引人羡慕，但过去也有无法愈合的伤痛。 她一直无法摆脱「那天」的噩梦，坚持寻找被掩藏的真相。



朴基雄饰演张熙轸老公「张道真」，是一个胜负心极强、时刻享受打赌快感的人。 骨子里的金汤匙，IT企业「獬豸」的经营代表。 大学时被表在贤不断刺激胜负心、因他第一次尝到失败的苦涩，后来和表在贤成为挚友。



奉太奎作为金顺玉团队不可或缺的人物，将在这部剧中饰演「獬豸」公司具有主播天赋的怪怪研究所长「具成灿」，和表在贤、张道真是大学好友。 性格执著，一心研究对獬豸的核心技术——「智慧医疗经皮贴片」。



制作组表示：「《Lady》是被错误命运选择的女人的故事，她对把自己人生推入深渊的人进行彻底的惩罚，为守护家人进行惊心动魄的战斗。」 由《One the Woman双重人生》崔英勋担任导演，《The Penthouse》《妻子的诱惑》金顺玉团队作家玄智民（音）执笔，金顺玉本人作为creator参与创作。 目前已完成选角工作开始拍摄，预计明年通过tvN播出。

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