又一部闔家觀賞好劇！《說出你的願望》組成「心願界復仇者」：「死亡不是一切的終結」

《說出你的願望》今日公開第二版預告片，池昌旭、成東鎰、少女時代秀英全部出場，短短幾幕已經讓人有療癒和鼻酸的感覺~

KBS新劇《說出你的願望》講述被逼到人生盡頭岌岌可危的青年，來到臨終關懷醫院幫大家實現最後一個願望，同時也治癒自己傷痛的故事，靈感來自一個真實存在的幫癌症末期患者實現心願的荷蘭財團。

最新預告片中，一個蒼老的聲音說：「現在我的時間結束了。 」成東鎰杵著拐杖，面帶笑容問一名患者：「你想要什麼奇跡呢？ 」另一個女聲說：「因為我的時間沒剩多少了。 」成東鎰：「我們是誰？ 這是Team Genie的故事，心願界的復仇者。 」



醫院裡的大家一起活動、紛紛露出笑容，池昌旭也被這氣氛感染：「死亡並不是一切的終結。 」鏡頭最後一幕落在一隻被緊握著、無力滑落的手，字幕寫道：「想見的、想說的、想實現的，我們的最後禮物，我們來為您實現。 」



池昌旭飾演對生活無欲無求的年輕人「尹僑萊」，曾在孤兒院、少年看守所和監獄度過，最終在臨終關懷醫院擔任志願者。



成東鎰飾演「姜泰植」，曾經失去人生意義，現今充滿激情的志願者團隊「Team Genie」的班長，知道醫院所有秘密。



少女時代秀英飾演「徐妍珠」，是臨終關懷醫院的護士。



編劇在企劃意圖裡寫道，現在很多年輕人和父母想看的劇不一樣，希望通過這部劇再現從前那種全家人一起吃水果看電視、互相討論的溫馨情景。 劇中有好的大人照顧年輕人，這位年輕人再去照顧其他人的故事; 奉獻時間和身心幫助他人的故事; 失去生活意志的年輕人遇到站在人生終點前的人們，不僅重新找回意志，還發現意外秘密的故事。

之前公開的海報中寫道：「為了讓最後的瞬間能夠閃光。 」三位主角露出喜悅中略帶悲傷的複雜神情，讓人十分好奇遇到了什麼樣的患者和心願？ 這部劇將在8月10日開播，香港觀眾可在黃Viu煲劇平台、台灣觀眾可通過friDay影音同步追看！



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