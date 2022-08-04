【有片】《我的出走日記》孫錫久談對金智媛的初印象：「起初像個孩子一樣，現在則是很有克里斯馬的女性」

孫錫久和金智媛一起「臉頰比心」真的太有愛了！



以《我的出走日記》獲得海內、外劇迷喜愛的「具美CP」──孫錫久和金智媛，在電視劇終映後合體拍攝時尚雜誌《Marie Claire Korea》，令粉絲們又驚又喜。除了氛圍感滿滿的情侶畫報外，兩人也接受採訪。先前，金智媛表示，對於孫錫久的初印象，剛開始覺得他有點恐怖，以為會和先前飾演的角色差不多。但現在看到的孫錫久前輩是，更加溫柔和細心，就像「魅力聚寶盆」一樣的人。

輪到孫錫久的採訪啦！他最近喜歡通過YouTube看新聞，並且沉迷於香氛中。孫錫久出演的電影《犯罪都市2》和電視劇《我的出走日記》都擁有高人氣，被問到「最佳情侶」的問題，他毫不猶豫地選擇「廉美貞（金智媛）」，並像先前在作品裡一樣，呼喚著美貞的名字，令人心動。孫錫久認為自己的魅力點是「笑容」，還不忘對著鏡頭「發散魅力」。

那麼，孫錫久對於金智媛的初印象又是什麼呢？他是這樣形容的：「剛開始像個孩子一樣，現在的話…是很有克里斯馬的女性，非常具有藝術性。」而他的理想型是「帥氣的人」。

和金智媛一樣，編輯也給孫錫久秘密任務，要和金智媛「臉頰比心」（Feat.《犯罪都市2》的馬東石）。原本自信滿滿的他，似乎搞錯任務的意思了，以為是要「自己臉頰比心然後不被金智媛發現」，然後自己瘋狂「臉頰比心」，令編輯們哈哈大笑。（有點迷糊的模樣真的好可愛XD）

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