韓韶禧拍攝《京城生物》途中因高難度打戲面部受傷！經紀公司回應：已送醫，正在休息

女演員韓韶禧拍攝期間面部受傷。

據韓媒《스포츠조선》（朝鮮體育報）獨家報導稱，韓韶禧日前正在拍攝電視劇《京城生物》中，有一場戲為高難度打戲，親自上陣的她不小心面部受傷，已被緊急送醫。 據悉，韓韶禧受傷的部位為眼周，很有可能需要手術。不過，經紀公司回應稱：「已經送去了（片場）附近的醫院，做了治療和緊急處置，現正在休息中。很幸運只是輕微傷，觀察一段時間之後就會重返片場。」



《京城生物》由韓韶禧和朴敘俊、魏嘏雋攜手主演，是一部生物驚悚片，背景設定在時代最為黑暗的1945年春天，兩個把生存視為全部的年輕人與誕生於貪欲的怪物進行對抗，在生與死的邊界展開激戰，給觀眾帶來激烈的宣洩感以及對人類尊嚴和本質的思考。



朴敘俊飾演北村最「火爆」的資產家兼京城第一情報通「張太尚」一角；韓韶禧飾演的「 尹彩玉」是傳聞中的尋人專家，從小就跟隨父親來回滿洲和上海，為了尋找於十年前失蹤的母親的下落而來到京城。 比起正義，只相信眼前現實的張太尚與過著完全不同生活的尹彩玉相遇之後，開始正視一直努力迴避的、深埋內心的東西，思考「活著像個真正的人一樣生活」而改變。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞