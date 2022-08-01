【有片】《我的出走日記》終映後拍攝情侶畫報！金智媛對孫錫久的初印象竟是「恐怖的人」

看來是前幾部作品的形象太強烈，金智媛才會覺得孫錫久是「恐怖的人」吧～（笑）

JTBC電視劇《我的出走日記》終映後，被劇迷稱為「具美CP」或「崇拜CP」的孫錫久、金智媛，合體拍攝《Marie Claire Korea》情侶畫報，令粉絲們又驚又喜。滿滿的氛圍感讓眾人直呼：「拜託再多合作幾部作品吧！」

《Marie Claire Korea》近期公開金智媛採訪，談談演員的近況。電視劇結束後，她看了些有趣的電影、吃了好吃的東西，享受微小的幸福。平時喜歡通過YouTube看看可愛的狗狗、5分鐘食譜。很愛聽音樂的金智媛，會隨身帶著耳機，無線、有線、頭戴式等都有。若有壓力，她會以「散步」來消除。

提到此次合作的孫錫久，金智媛透露，她將孫錫久儲存為「孫錫久前輩」在手機備註裡。關於孫錫久的初印象，剛開始覺得他有點恐怖，以為會和先前飾演的角色差不多。但現在看到的孫錫久前輩是，更加溫柔和細心，就像「魅力聚寶盆」一樣的人。

編輯還給金智媛一個秘密任務，要和孫錫久一起拍攝自拍。金智媛覺得孫錫久是眼力見特別快的人，不太清楚自己會不會完成任務，但還是會努力的。金智媛最後有沒有成功呢？請通過影片確認吧！

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