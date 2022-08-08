實力派演員「池晟」、「李鍾碩」、「潤娥」大勢回歸韓劇演技大爆發，《獵鑽緝兇》《黑話律師》引爆TOP熱門話題~

近期除了《非常律師禹英禑》熱播之外，大家是否還在尋找其他類型的韓劇呢？小編整理了幾部近期強檔韓片，並且由諸位大咖男神女神回歸必追的經典好劇，一開播就創造不少話題！其中有「池晟」主演的《獵鑽緝兇》，影帝再度挑戰分飾兩角的雙胞胎兄弟角色；「李鍾碩＆潤娥」男神女神回歸飾演夫妻檔的《黑話律師》；男神們真人實境秀《IN THE SOOP：友情旅行》，精彩內容每一部都很值得劇迷們收看！



一、懸疑燒腦劇必追！《獵鑽緝兇》池晟、徐智慧、李秀敬主演

首先推薦第一部於7/27開播，劇迷們一定要追必看的《獵鑽緝兇》!「池晟」再度挑戰一人分飾兩角，飾演雙胞胎兄弟，並且攜手最美女二「徐智慧」主演。劇情圍繞在22年前的一場命案，為了找尋真相及關鍵兇器「阿達瑪斯（ADAMAS）」。



「池晟」以精湛的演技再度將雙胞胎角色，理性小說家弟弟「河宇信」、感性檢查官哥哥「宋秀玄」，角色轉換流暢，讓人一秒入戲，加上緊湊的劇情創造出的懸疑刺激感，一開播就在網友之間就創下不少話題。

在女二「金瑞熙」(李秀敬飾)揭發下，發現當年繼父兇殺案的目擊證人身上竟有著許多疑點，秀玄開始著手調查後，目擊證人因而被Team A以劇本方式「被自殺」。而後發現，瑞熙竟是目擊證人的女兒，更爆料當年目擊證人其實是她，在面對這樣的打擊之下，秀玄也悄悄的被Team A盯上...



凍齡女神「徐智慧」化身神秘高冷的財閥長媳殷慧秀，並在暗中成為宇信的助手。其中小編最喜歡《魷魚遊戲》中的大反派「許城泰」飾演海松集團保安總負責人崔總管，在幾次與池晟正面對決後，終於第三、四集中經過種種互探，達成合作共識，幫助宇信引發火災，藉此希望能夠找出「阿達瑪斯（ADAMAS）」，未料竟然殺出權管家這個程咬金，使得宇信再次進入火場拯救尹秘書，被毒氣燻倒在地奄奄一息時的宇信卻意外發現「阿達瑪斯（ADAMAS）」的藏身之所！小編特別喜歡許城泰這次在裡面的角色，看似反派但也在暗中幫助宇信！話題性也很高的「權管家」，浮誇的惡毒演出還被網友們封之「韓版容嬤嬤」呢！(笑)

出演《梨泰院》《柔美的細胞小將》人氣大漲的「安普賢」，更在第四集權會長的記憶中首度客串登場，飾演著海松集團二兒子權民祖，也是慧秀的前男友。

究竟雙胞胎兄弟是否能順利揭開22年的真相呢？喜歡懸疑推理劇的劇迷必追！小編推推！《獵鑽緝兇》每週三、四晚上11:00 Disney+上架新集數！



二、男神、女神攜手回歸飾演夫妻檔《黑話律師》李鍾碩、潤娥主演

7/29首播就創出高收視的《黑話律師》，由劇迷們期待已久的人氣男女神「李鍾碩」與「潤娥」合體出演夫妻。劇情是以惡制惡的痛快復仇爽劇為主，劇中李鍾碩飾演一位三流律師，因被陷害入獄，為了對抗惡勢力證明自己的清白，逐漸黑化並展開以惡制惡的揭發韓國財閥隱瞞的真相，陰錯陽差變身大老鼠，遊走在法律和道德邊緣伸張正義。

而潤娥也從優雅女神化身「嗆辣人妻」，在李鍾碩含冤入獄後，以堅強的性格不離不棄的調查真相，替自己丈夫找回清白！誰才是真正的Big Mouse呢？



除了高顏值CP、兩人甜蜜的互動以及實力派的演技，同樣快節奏的劇情，令劇迷們迫不急想知道後續的真相！《黑話律師》每週五、六晚上10:30 Disney+上架新集數！



三、《IN THE SOOP：友情旅行》由朴敘俊、Peakboy、崔宇植、朴炯植和BTS V出演

7/22播出的五位男神歐爸真人實境秀《IN THE SOOP：友情旅行》，一播出就受到許多劇迷們的喜愛！五位男神組成的明星好友團展開四天三夜的旅行！節目講述暫時停止演藝的忙碌生活，在森林裡享受悠閒和療癒的藝人們「日常和休息之間」的綜藝真人秀。



平時看的都是在電視劇情上、演唱會上的歐爸們，在此刻除了歐爸們可以放鬆出遊，也能讓粉絲們看見他們私下生活及友誼間可愛的互動！節目播出第二集，五名成員終於合體，一同游泳、出海釣魚、烤肉等內容，展現了五人非凡的情誼及默契，俏皮的互動下不知不覺又結束了一集，讓粉絲網友們紛紛爆動哭喊四集根本就不夠看～想看歐爸們私底下的真實樣貌的劇迷們，千萬不要錯過這部充滿粉紅泡泡的韓綜！《IN THE SOOP：友情旅行》每週五晚上10:00 Disney+上架新集數！

【8月網路討論度最高的韓語內容都在Disney+】

今夏最夯《IN THE SOOP：友情旅行》和朴敘俊、BTS V一起享受旅行時光、tvN最新強檔懸疑劇《獵鑽緝兇》和池晟與徐智慧一起尋找兇器撕開真相、由李鍾碩＆潤娥主演的《黑話律師》以惡制惡為生存而戰！

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