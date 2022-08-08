实力派演员「池晟」、「李钟硕」、「润娥」大势回归韩剧演技大爆发，《猎钻缉凶》《黑话律师》引爆TOP热门话题~

近期除了《非常律师禹英禑》热播之外，大家是否还在寻找其他类型的韩剧呢？小编整理了几部近期强档韩片，并且由诸位大咖男神女神回归必追的经典好剧，一开播就创造不少话题！其中有「池晟」主演的《猎钻缉凶》，影帝再度挑战分饰两角的双胞胎兄弟角色；「李钟硕＆润娥」男神女神回归饰演夫妻档的《黑话律师》；男神们真人实境秀《IN THE SOOP：友情旅行》，精彩内容每一部都很值得剧迷们收看！



一、悬疑烧脑剧必追！《猎钻缉凶》池晟、徐智慧、李秀敬主演

首先推荐第一部於7/27开播，剧迷们一定要追必看的《猎钻缉凶》!「池晟」再度挑战一人分饰两角，饰演双胞胎兄弟，并且携手最美女二「徐智慧」主演。剧情围绕在22年前的一场命案，为了找寻真相及关键凶器「阿达玛斯（ADAMAS）」。



「池晟」以精湛的演技再度将双胞胎角色，理性小说家弟弟「河宇信」、感性检查官哥哥「宋秀玄」，角色转换流畅，让人一秒入戏，加上紧凑的剧情创造出的悬疑刺激感，一开播就在网友之间就创下不少话题。

在女二「金瑞熙」(李秀敬饰)揭发下，发现当年继父凶杀案的目击证人身上竟有著许多疑点，秀玄开始著手调查后，目击证人因而被Team A以剧本方式「被自杀」。而后发现，瑞熙竟是目击证人的女儿，更爆料当年目击证人其实是她，在面对这样的打击之下，秀玄也悄悄的被Team A盯上...



冻龄女神「徐智慧」化身神秘高冷的财阀长媳殷慧秀，并在暗中成为宇信的助手。其中小编最喜欢《鱿鱼游戏》中的大反派「许城泰」饰演海松集团保安总负责人崔总管，在几次与池晟正面对决后，终於第三、四集中经过种种互探，达成合作共识，帮助宇信引发火灾，藉此希望能够找出「阿达玛斯（ADAMAS）」，未料竟然杀出权管家这个程咬金，使得宇信再次进入火场拯救尹秘书，被毒气熏倒在地奄奄一息时的宇信却意外发现「阿达玛斯（ADAMAS）」的藏身之所！小编特别喜欢许城泰这次在里面的角色，看似反派但也在暗中帮助宇信！话题性也很高的「权管家」，浮夸的恶毒演出还被网友们封之「韩版容嬷嬷」呢！(笑)

出演《梨泰院》《柔美的细胞小将》人气大涨的「安普贤」，更在第四集权会长的记忆中首度客串登场，饰演著海松集团二儿子权民祖，也是慧秀的前男友。

究竟双胞胎兄弟是否能顺利揭开22年的真相呢？喜欢悬疑推理剧的剧迷必追！小编推推！《猎钻缉凶》每周三、四晚上11:00 Disney+上架新集数！



二、男神、女神携手回归饰演夫妻档《黑话律师》李钟硕、润娥主演

7/29首播就创出高收视的《黑话律师》，由剧迷们期待已久的人气男女神「李钟硕」与「润娥」合体出演夫妻。剧情是以恶制恶的痛快复仇爽剧为主，剧中李钟硕饰演一位三流律师，因被陷害入狱，为了对抗恶势力证明自己的清白，逐渐黑化并展开以恶制恶的揭发韩国财阀隐瞒的真相，阴错阳差变身大老鼠，游走在法律和道德边缘伸张正义。

而润娥也从优雅女神化身「呛辣人妻」，在李钟硕含冤入狱后，以坚强的性格不离不弃的调查真相，替自己丈夫找回清白！谁才是真正的Big Mouse呢？



除了高颜值CP、两人甜蜜的互动以及实力派的演技，同样快节奏的剧情，令剧迷们迫不急想知道后续的真相！《黑话律师》每周五、六晚上10:30 Disney+上架新集数！



三、《IN THE SOOP：友情旅行》由朴叙俊、Peakboy、崔宇植、朴炯植和BTS V出演

7/22播出的五位男神欧爸真人实境秀《IN THE SOOP：友情旅行》，一播出就受到许多剧迷们的喜爱！五位男神组成的明星好友团展开四天三夜的旅行！节目讲述暂时停止演艺的忙碌生活，在森林里享受悠闲和疗愈的艺人们「日常和休息之间」的综艺真人秀。



平时看的都是在电视剧情上、演唱会上的欧爸们，在此刻除了欧爸们可以放松出游，也能让粉丝们看见他们私下生活及友谊间可爱的互动！节目播出第二集，五名成员终於合体，一同游泳、出海钓鱼、烤肉等内容，展现了五人非凡的情谊及默契，俏皮的互动下不知不觉又结束了一集，让粉丝网友们纷纷爆动哭喊四集根本就不够看～想看欧爸们私底下的真实样貌的剧迷们，千万不要错过这部充满粉红泡泡的韩综！《IN THE SOOP：友情旅行》每周五晚上10:00 Disney+上架新集数！

【8月网路讨论度最高的韩语内容都在Disney+】

今夏最夯《IN THE SOOP：友情旅行》和朴叙俊、BTS V一起享受旅行时光、tvN最新强档悬疑剧《猎钻缉凶》和池晟与徐智慧一起寻找凶器撕开真相、由李钟硕＆润娥主演的《黑话律师》以恶制恶为生存而战！

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