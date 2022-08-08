BLACKPINK宣布8月19日回歸發新歌！慶出道6週年，成員PO舊照深情告白：「沒妳們活不下去」

YG今日宣佈BLACKPINK將於8月19日回歸，帶來先公開曲《Pink Venom》的MV及音源，為「BORN PINK」project拉開序幕。

《Pink Venom》歌名是「粉色」和「毒液」的結合，代表BLACKPINK美麗但不可輕易接近的獨特氣場。



月初公開的預告片裡也曾出現海報中的毒牙，並透露將在8月釋出先公開單曲、9月發行正式專輯、10月開始舉辦世界巡迴演唱會。 YG表示此次為BLACKPINK回歸拍攝了2支MV，投入了史上最高製作費，引起各國媒體和粉絲期待。



今天也是BLACKPINK出道6周年紀念日，四位成員紛紛通過個人IG表達對彼此的深厚感情。 Lisa分享成員們穿著睡衣並排坐在床上的自拍，留言：「Can't live without these girls。 BLACKPINK六周年快樂。 今年對我們來說將是又一個重要的一年，愛你們。」

ROSÉ曬出早期合照，向成員們深情告白：「一起度過很久的練習期間、出道後一起活動了6年，分享了太多記憶，以後也會絮叨很多東西。 非常感謝你們成為我的成員也是家人。」 也表達對分析的感謝：「感謝6年來BLACKPINK和BLINK一起積累的寶貴回憶，所以更加期待未來的回憶。」



Jennie一口氣PO出7張舊照，留言道：「今天是我們的生日，BLACKPINK和BLINK六周年快樂。 很快會有更多好消息！」



Jisoo也PO照說：「祝賀六周年，深愛的BLACKPINK Forever。」



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