第2季的音樂劇《EQUAL》發表了新一批演員陣容，同時亦將與日本同步舉行直播！

７月那時的場次miss掉的，還有喜歡VICTON或者DKZ的朋友，８月有機會啦！

第二季的韓國音樂劇《EQUAL》發表了新一批演員陣容。WONHO、李炫錫(Vromance)、姜昇植(VICTON)、李庚潤(DKZ)、音樂劇演員金慶祿和林勢俊(VICTON)、申赫洙、洪周燦(Golden Child)、金鍾亨(DKZ)等K-POP明星正式確定加入，除了金慶祿和洪周燦外，其他演員都是首次參與音樂劇的演出！《EQUAL》繼去年12月首次公演以來，得到大眾的高度關注。今次是首次回歸日本東京Hullic Hall演出，可以在大銀幕上欣賞到全新視覺體驗的一個音樂劇《EQUAL》，喜愛音樂劇及K-pop的觀眾實不容錯過！



《EQUAL》是韓國原創音樂劇，該音樂劇是根據日本天才作家兼導演末滿健一的同名作品改編，2020年在韓國首演。 以狩獵魔女和異端者的17世紀歐洲爲背景，回顧以新冠大流行和陰謀論混亂的當今時代的作品，描寫尼古拉(Nicola)和泰奧(Theo)兩位好朋友，小鄉村醫生為了拯救患上不治之症的好友，一個星期內發生的事情。《EQUAL》以深刻生命與死亡爲主題，加上反轉再反轉的情節，作品日益受到關注。

今次是2016年11月出道男團VICTON的主唱兼隊長姜昇植及副唱林勢俊首次參與音樂劇的演出。VICTON 2020年推出的迷你專輯’CONTINUOUS’及單曲《Mayday》甫推出即連續兩週位居SBS MTV榜冠軍，實力可想而知。



同樣是首次參與音樂劇演出、《EQUAL》是2019年4月出道DKZ的隊長金鍾亨及主唱李庚潤的出道音樂劇。DKZ在4/12以第六張單曲專輯主打歌《Cupid》回歸，推出首週的銷量就創下106,213張，比上一張專輯首週的銷量多出將近100倍，是韓國史上第19個首週銷量過10萬的男團，與TREASURE、TXT、ENHYPEN、THE BOYZ、Stray Kids等近期火爆並列最受關注第五代男團。



曾演出過第一、二季《太陽之歌》及《EQUAL》第一季的音樂劇演員金慶祿、VICTON的林勢俊及DKZ的金鍾亨輪流飾演在《EQUAL》中患有不治之症，經常要困在家中生活，性格敏感細膩的尼古拉Nicola。



《EQUAL》音樂劇飾演性格單純開朗的小鄉村醫生Theo則分別由WONHO、VICTON的姜昇植及DKZ的李庚潤輪流飾演，為救好朋友尼古拉孤軍奮戰。WONHO曾經是韓國男子團體MONSTA X成員，擔任領舞、領唱、門面及形象擔當，《EQUAL》是他首度挑戰音樂劇的演出。

早前元虎及Golden Child的洪周燦多謝大家欣賞他倆7月23日的首場亦是最後一場的演出，因倆人未試過同場合演。洪周燦是第二次出演《EQUAL》，表示雖然不知道將來會否有機會再演這劇目，但是他每一次上舞台，都很盡心盡力的演出，希望將來都可以再和《EQUAL》合作。由於所屬團隊日程關係，洪周燦未能參與《EQUAL》在日本的公演，但希望大家繼續多多支持其他演員的演出，並表示洪Nicola雖然在這裏收尾，今後會努力展現更多的洪周燦面貌予大家。

作曲家Woody Pak和編劇金秀彬(作品包括Beetlejuice《嘩鬼家族》、Sweeney Todd《魔街理髮師》等)、沈雪仁導演(作品包括KINKY BOOTS、Beetlejuice《嘩鬼家族》)等韓國著名音樂劇團隊共同參與和創作，通過影像藝術和舞臺藝術相結合的演出擴寬大衆藝術體驗的挑戰作品，音樂劇《EQUAL》首度回歸日本公演，香港嘉禾院線獨家與日本同步直播，門票8月3日 (三)下午3時正(門票現已公開發售)於放映戲院票房及網上同步開售。

8月13日(六)

主演：姜昇植 (VICTON) + 林勢俊 (VICTON)

香港時間：中午12時正

地點：the sky

8月13日(六)

主演：李庚潤 (DKZ) + 金鐘亨 (DKZ)

香港時間：下午4時正

地點：the sky

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