两位门面担当啊～原来LOVELYZ美珠与GFRIEND Sowon是闺密，合拍拍贴一起追「演员金韶情」首部作品

两位也都是腿长代表啊～

在GFRIEND解散之后，已转往演员发展的Sowon（所愿）上月底在IG发布了与美珠（Lovelyz出身）的合照，曝光了这对「跨团门面担当」的友谊。

其实早在今年2月Sowon於VLIVE直播时，美珠就曾以Lovelyz帐号收看并留言。两人聊起彼此是如何结缘的，契机是在歌谣大祭〈Hush〉舞台*，美珠称Sowon见到自己很激动的表示「想和姐姐变亲近」，结果却被频频Sowon反驳：「我不是这那种个性的。我说过那种话吗？」两个人斗嘴来斗嘴去，Sowon自己也觉得好笑。

Sowon接著爆料更多细节，说她当时觉得美珠有点奇怪、独特又有趣，和自己不太一样，讲完就马上收到美珠kakao Talk讯息「死亡威胁」，要她不要再讲下去～XD Sowon还抱怨美珠不太看kakao Talk，有时候想约都约不成。



*2018年KBS歌谣大祭，Red Velvet Joy、GFRIEND Sowon、Oh My Girl Jiho（祉呼）、TWICE子瑜与MOMOLAND妍雨，合作miss A〈Hush〉翻唱舞台



4月，Sowon直接带上美珠一起直播啦！美珠跳起GFRIEND〈二分之一〉，后来就一起收看《Queendom2》，两个人边看边聊，Sowon说她特地洗了头发，美珠说在美容室见到了GFRIEND银河（Eunha）……



上月22日两人不仅到自助照相馆合照也一起吃饭，27日又合体了，从限时动态可见美珠再度来到Sowon家，两个人一起收看了Sowon转型成「演员金韶情」的首部作品《毛骨悚然的同居》，可爱的是Sowon不知道在笑什么，美珠回她：「专心一点！」



美珠与Sowon这对组合，有粉丝说是「门面担当闺密」、「长腿闺密」，相当喜欢两人的相处，不过也有人称她们是「解散团闺密」，看了些许令人感伤，因为GFRIEND与Lovelyz相继於去年解散。

另外，由於Sowon昨（1）日传出离开演员公司IOK Company‎，未来去向还不得而知让粉丝相当担心，但有一些粉丝开始怀抱希望她转投VIVIZ所属的Big Planet Made娱乐，如此一来GFRIEND的合体就更有机会了。

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