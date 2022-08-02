《少女時代》新曲造型出爐被全韓網吐槽：像是龍宮開Party，醜得千奇百怪，浪費成員們的美貌

少女時代，K-POP界領軍人物，每一次回歸都引發歌壇震動。

少女時代是韓國歌壇劃時代的代表女團，造就了諸多經典歌曲的同時多變的風格也引領了當時的新時尚，彩色鉛筆褲、海軍Look等造型直至今日仍被奉為經典。 最近，少女時代8名成員再次集結發行第7張正規專輯《FOREVER 1》，與歌迷們一起慶祝出道15周年。



沒想到審美一直在線的SM和少女時代，本次回歸造型一公開就遭到嘲笑，被粉絲們吐槽「醜得千奇百怪，全靠成員顏值在撐」。 集合了網紗、蕾絲、羽毛等元素，奇奇怪怪的「龍角」頭飾、人魚姬色，看得人眼花繚亂，被韓國網友們指責「已經超出了混搭風格，算是亂搭水準了。 」



太妍ALL BLACK造型槽點太多，網兜裙子、羽毛上衣，「樹杈」造型的頭飾，滿屏的廉價感要溢出，本該仙氣飄飄氣質的，頓時有一種妖媚氣息。



秀英發色還是很美的，只是視線下移之後她那一身五彩斑斕的緊身衣，看起來身材膨脹了許多，完全沒有突出完美比例的曲線優勢。



作為隊內的美貌擔當，潤娥的新造型也是一言難盡，海膽頭牢牢鎖定了目光，深紅色蕾絲吊帶裙毫無高級感可言，拉低了潤娥的氣質。



徐玄的一身貝殼藍光緊身衣+珠鏈頭飾，狠狠封印住了老幺的身高優勢和顏值。



Sunny穿了一件白色羽毛外套，散發著廉價感，被網友和粉絲吐槽「上世紀90年代都不會這麼穿」。



Yuri、Tiffany和孝淵的造型也各有各的醜，Yuri的舞廳絲帶Look、Tiffany的全套羽絨裝、孝淵的「龍頭」發飾，到底是我們審美能力太差，還是SM的造型師審美太超前？？



粉絲們看完之後忍不住留言稱：「這次是要去龍宮開Party嗎？ 」、「全系水族」、「龍宮系列」、「充滿滑稽感，毫無美感」等。



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